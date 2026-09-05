外資前八月淨匯入創新高 金管會統計金額達2.8兆元

外資回頭，金管會昨（4）日公布，8月單月外資淨匯入達166.06億美元，為史上同期新高及歷來單月第三高，累計今年前八月外資累計淨匯入規模達903.31億美元，也是史上同期新高，8月亦買超台股上市櫃股票達2,206.44億元。

金管會昨日公布最新外資及陸資投資國內的資金匯出入情形。8月外資匯入相較7月淨匯出29.57億美元，資金動能明顯反轉回流。至於8月外資加陸資淨匯入為166.65億美元，如果以8月底匯率計算，折合新台幣5,277.14億元。

近一年外資淨匯出入情形

統計今年前八月外資累計淨匯入達903.31億美元，折合新台幣約2兆8,604.2億元，加計陸資累計淨匯入1.89億美元，合計淨匯入高達905.2億美元，皆創史上同期最大淨匯入。

截至今年8月底，外資帳面上本金存量高達4,104.2億美元；加計陸資累計淨匯入2.63億美元後，整體累積存量達4,106.83億美元，反映國際資金持續看好台灣資本市場。

經統計，台股方面，外資8月終結前期偏空調節，在集中市場大幅買超上市股票2,857.67億元，儘管上櫃市場小幅賣超651.23億元，但整體外資8月在上市櫃市場合計買超達2,206.44億元。若加計陸資8月買超15.91億元，全體外資與陸資單月合計買超台股達2,222.35億元。

截至今年來到8月底止，全體外資累計賣超上市股票1兆1,799.79億元、賣超上櫃股票911.15億元，外資累計賣超上市櫃股票共1兆2,710.94億元；相較於前七月累計賣超的1兆4,917.38億元，在8月強勁買盤挹注下，外資今年累計賣超幅度已明顯收斂逾2,200億元。若加計陸資累計買超48.34億元後，今年前8月外資及陸資合計賣超上市櫃股票達1兆2,662.60億元，為史上同期第一大累計賣超。