日圓強彈 市場押日銀9月升息

日圓昨（4）日強勢走升，日圓兌美元匯率一度升至155附近，單日升值逾1%。主要受日本央行升息預期升溫、美日利差可能縮小，及市場回補日圓空單帶動。目前市場緊盯155關卡，若美國就業數據偏弱，日圓仍有進一步升值空間。

日圓匯率近二日自低檔強勢拉升，引發市場高度關注。

國泰世華銀行進一步指出，目前市場對日銀9月升息已有高度共識，日銀總裁植田和男面臨的核心課題並非「這次要不要升」，而是必須向市場清楚交代「未來打算怎麼升」的決心。

國泰世華銀行分析，日圓走強，主要反映三大因素，一是G20期間，美國財長貝森特再度暗示日銀應加快升息步伐，加上日銀審議委員高田創釋出鷹派訊號，推升市場對日銀升息的預期；二是日圓在貶破160後，引發日本官方隨時進場干預的濃厚預期；三是日本政府年金投資基金（GPIF）罕見召開夏季會議，市場傳出可能調高日債配置比重，帶動日債與日圓同步走強。