美銀預期台灣9月升息半碼 大摩認為第4季才出手

美國銀行（BofA）指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼（12.5個基點）。

彭博資訊引述報告指出，台灣政策利率目前維持在2%，考慮通膨水準後，實質利率為負，顯示貨幣環境仍然寬鬆，央行有理由溫和升息。

台灣7月整體消費者物價指數（CPI）年增2.54%，已連續三個月高於2%。第2季國內生產毛額（GDP）年增率高達12.93%。

如果美國聯準會（Fed）在9月升息，台灣央行同步調升利率，可避免台美利差擴大，減輕新台幣面臨新一波貶值壓力。新台幣近期雖然升值，但與一年前相比，仍貶值約3.4%。

摩根士丹利（大摩）則預估，受通膨影響，台灣央行可能在第4季升息。央行預定9月17日舉行理監事會議。

由於台灣經濟成長強勁且通膨升溫，所以陸續有機構或經濟學家預測台灣央行今年可能升息。

彭博經濟學家先前認為，基於台灣經濟成長強勁，且整體及核心通膨同步升溫，台灣央行最快可能在9月開會升息，未必等到11月28日地方選舉後才採取行動。

部分市場人士揣測，央行可能為避免干擾選情，至少在地方選舉前維持利率不變，但彭博經濟學家認為，這個可能性不高。央行總裁楊金龍自3月理監事會議以來多次重申，必要時將收緊貨幣政策。

楊金龍3月在央行維持利率不變後曾表示，尚無預防性升息的必要；但若美伊戰事拖長、進一步推高通膨預期，央行可能轉向緊縮。

彭博經濟學家認為，台灣公債殖利率曲線下半年可能維持區間震盪，短天期殖利率主要受到央行升息預期影響，10年期殖利率則可能隨美債走高。台灣、南韓及泰國等殖利率較低的亞洲市場，通常對美債殖利率及殖利率曲線變化較為敏感。

事實上，央行內部的升息聲音早已浮現。6月的第2季理監事會雖決議利率「連九凍」，但並非全體意見一致，已有陳旭昇、李怡庭兩位理事主張升息，理由正是通膨壓力仍在，目前利率政策過於寬鬆。央行總裁楊金龍當時也坦言，貨幣政策基調也已「稍微偏鷹」。