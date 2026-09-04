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磊山保經榮獲2026傑出公關獎 品牌整合傳播實力獲專業肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
圖為磊山保經總經理許弘偉代表領取2026傑出公關獎私部門品牌傳播獎優異獎。磊山保經／提供
圖為磊山保經總經理許弘偉代表領取2026傑出公關獎私部門品牌傳播獎優異獎。磊山保經／提供

擁有保經業模範生稱號的磊山保經，不僅在保險專業、保戶服務、公益落實及人文關懷上備受肯定，在品牌整合傳播成果上，也獲得專業機構肯定！以「磊山保經十五周年品牌破圈計畫」榮獲財團法人公共關係基金會舉辦的2026傑出公關獎「私部門品牌傳播獎優異獎」。

頒獎典禮於8月26日，在世新大學智能攝製基地（LVS）舉行，並由磊山保經總經理許弘偉代表出席領獎。緊接著在8月28日，磊山保經也將於台中洲際棒球場舉辦「磊山保經 × 中信兄弟」企業日，當天將邀請「台灣原聲童聲合唱團」孩子與家長及「弘道老人基金會」志工一起到場參與，開球儀式將由磊山保經業務總經理林世德擔任投手、原聲童聲合唱團馬彼得指揮擔任打擊，象徵企業將公益資源精準投入需要之處，也展現公益夥伴如何將資源轉化為更大的社會影響力，8月28日至30日，磊山亦連續三天於球場周邊規劃品牌互動攤位，邀請大眾一同參與。

十五周年品牌破圈獲專業肯定 以整合傳播延伸品牌價值

此次獲獎的「磊山十五周年品牌破圈計畫」，源自磊山的品牌整合傳播策略，計畫以突破既有圈層為核心，實踐跨文化、跨場域、跨族群的概念，串聯音樂、運動與公益三大行動，強化「在一起，更美好」的企業精神，讓磊山的好口碑走進更廣泛的大眾溝通。

磊山保經董事長李佳蓉表示：「磊山始終秉持「由愛出發、利他為先」的精神，在去年十五周年的品牌破圈計畫中，不是重新詮釋磊山，而是讓長期堅持的專業、人文與利他精神，被更多人理解與看見。此次得獎，感謝評審對磊山整合品牌資源提供社會支持的肯定，磊山從不追求單次曝光，而是透過長期陪伴與持續連結，將磊山價值延伸至夥伴認同、客戶信任與社會參與。」

磊山保經總經理許弘偉表示：「十五周年對磊山來說，是一個重新檢視自己，也思考下一個階段的時刻。這次透過音樂、運動、公益等不同場域與外界連結，不僅希望讓更多人認識磊山，更期待讓大家看見磊山長期在人才、專業、服務、文化與社會公益上的多樣貌發展。」他強調，企業要走得長久，重要的是夥伴能不能持續成長、文化能不能被傳承、服務能不能延續，這一切都仰賴著企業用什麼樣的中軸核心在做治理，而此次在品牌傳播中獲得專業評審們的肯定，印證了磊山不管發展任何計畫，都秉持著「利他為先」的中軸核心，將品牌傳播與回饋社會進行了最佳的結合。

磊山長期支持棒球教育與運動，不僅投入資源在紅葉國小棒球隊中，也透過品牌資源，讓更多人看見台灣棒球的實力，8月28日，磊山將攜手中信兄弟於台中洲際棒球場舉辦企業日，串聯客戶、夥伴、公益團體及社會大眾，持續深化「推廣運動進入生活場景」的品牌行動。企業日當天邀請「台灣原聲童聲合唱團」及「弘道老人福利基金會」127位孩童與志工蒞臨球場觀賽，並由業務總經理林世德攜手原聲合唱團馬彼得指揮，共同進行開球儀式，將職業運動場域延伸為世代共融與社會參與的平台，呼應SDGs 3「健康與福祉」、SDGs 4「優質教育」及SDGs 17「多元夥伴關係」。

磊山保經業務總經理林世德表示：「磊山除了專注保險本業，也持續透過多元運動活動打造健康職場生態，我們是唯一榮獲體育署『運動企業』認證的保經公司，我們希望透過企業日舉辦，讓不同世代、背景的人一起走進球場，感受運動帶來的熱情與生命力。」

除8月28日主場企業日活動外，磊山連續三天的攤位活動，將持續以年輕、活力且有溫度的方式走進大眾生活場景。未來，磊山會持續整合專業、品牌與社會資源，凝聚客戶、夥伴與公益夥伴的力量，實踐「在一起，更美好」的企業精神。

圖為磊山保經總經理許弘偉（右三）帶領品牌公關部門夥伴，領取2026傑出公關獎私部門品牌傳播獎優異獎。 磊山保經／提供
圖為磊山保經總經理許弘偉（右三）帶領品牌公關部門夥伴，領取2026傑出公關獎私部門品牌傳播獎優異獎。 磊山保經／提供

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