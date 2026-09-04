國泰人壽公布2026人生風險趨勢調查白皮書 財務風險首超身體健康風險

國泰人壽發布《2026人生風險趨勢調查白皮書》，持續追蹤國人身體、心理及財務風險的認知與準備情形。調查發現，隨高齡化、少子化及家庭結構改變，財務風險首度超越身體健康風險，成為民眾最擔憂的風險；此外，2026年更首度把情感性的「主觀孤獨」，與社會性的「客觀孤立」，皆納入調查，結果也顯示人生風險管理除了身、心、財之外，社會網絡的連結同樣值得重視。

根據調查顯示，受訪者對財務健康風險「嚴重影響程度」的感受，在過去五年來出現大幅度的增長。2026年，62.3%的受訪者認為財務健康風險，會對生活帶來有點嚴重或非常嚴重的衝擊，對於財務風險的憂慮，更首度超越身體健康風險。

此外，本次調查將孤獨分為主、客觀層面後，進一步針對兩項指標程度較高及較低的受訪者進行交叉分析，歸納出四個類別：社會安適群（網絡充足且不感到孤獨）、鬧中孤獨群（有人陪伴仍感到孤獨）、自在孤立群（網絡單薄但不感到孤獨）與雙重影響群（既網絡單薄且感到孤獨）。其中值得注意的是「自在孤立群」，部分民眾雖自認不孤獨，實際上卻缺乏穩定的人際與社會支持網絡，其潛在的風險也更容易被忽略。

國泰人壽健康智庫林民浩博士分析，當民眾缺乏穩定的社會支持網絡時，較難具體想像未來生活與退休安排，也容易將有限資源優先投入眼前支出，而忽略醫療、保障、退休及長期照護等規劃，形成「風險意識高、實際準備不足」的落差。此外，孤立狀態也可能降低資訊取得與交流討論機會，使人生風險管理更容易出現缺口。董氏基金會心理衛生中心執行顧問葉雅馨也表示，孤獨不只是情緒感受，長期缺乏社會支持，也可能影響認知、決策與求助行為，進一步增加身心財風險。

針對孤獨孤立所帶來的問題，國泰人壽風控長陳玟琪表示，在通膨、房價、以及醫療與長照支出增加等多重壓力下，民眾面臨的人生風險，已由單一議題轉向彼此交互影響，尤其民眾對財務安全的不確定感持續升高，未來風險管理除應透過理財累積長期資產，也需搭配保障轉移重大風險，才能建立穩健的財務防護機制，強化財務韌性。

國泰人壽副總經理凃薏如表示，保障與理財應同步規劃，建議民眾掌握「先保大再保小、先保近再保遠、先求廣再求深」三大原則，優先建立重大疾病、失能及醫療等基礎保障，再依人生不同階段逐步完善退休、資產配置及信託規劃。同時，也應將健康管理與社會支持網絡納入人生準備的一環，讓風險意識真正轉化為具體行動。

《2026人生風險趨勢調查白皮書》期望協助民眾及早辨識風險、提升風險管理意識，從身體健康、心理韌性、財務保障到社會連結全面布局，建立更完整的人生防護網，從容因應不同人生階段的挑戰。