國泰人壽「步步攻億走」五年累積4000億步 走出健康 x 永續新模式

國泰人壽永續行動榮獲國際肯定，以「國泰步步攻億走」榮獲2026保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards；IAA）年度ESG倡議獎（ESG Initiative of the Year - Taiwan），為台灣唯一獲獎保險公司。自2022年起，國泰人壽推動「國泰步步攻億走」，以「走路做公益」串聯全民健康與社會參與，民眾透過走路累積步數，達標後由國壽提撥公益金支持永續行動。截至2026年，已累積逾156萬人次參與、突破4,100億步，並投入近3,800萬元支持全台9項永續公益計畫，讓每一個日常步伐不僅累積健康，也為環境與社會創造正向影響。

國泰人壽持續將保險角色從「事後補償」延伸至「事先預防」，整合集團資源推動健康生態圈，並透過「FitBack 健康吧」健康促進平台，將走路等日常健康行為結合正向激勵機制與外溢保單設計，鼓勵民眾養成健康習慣。同時，「國泰步步攻億走」也進一步將健康行動延伸至「海洋生命、大地生機、人本生根」三大永續主軸，讓公益不只解決眼前問題，更從源頭創造長期改變，支持具長期影響力的永續行動。

其中，「海洋生命」著重以科學研究提早辨識環境風險，從海龜救傷、衛星追蹤、鯨豚調查到培育海洋公民科學家，持續累積科學資料，作為長期保育的重要基礎；「大地生機」則透過生態復育提升自然韌性，從友善茶園到花蓮山林復育，回應生態系統面臨的環境挑戰；「人本生根」則從在地需求出發，培力地方自主發展，支持屏東瑪家鄉發展綠電農業共生、新北貢寮長者共乘服務，串聯在地產業、文化與健康關懷，讓永續行動真正扎根地方。

國泰人壽表示，「國泰步步攻億走」從每個人的日常行動出發，將健康促進轉化為全民可參與的永續實踐，並透過長期投入，將個人的每一步匯聚成支持海洋保育、山林復育與社區共榮的行動力量。未來也將持續發揮保險本業的影響力，串聯更多民眾與夥伴，共同累積健康、環境與社會的正向改變。