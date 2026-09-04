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南山砸40億布局人才培育 沙崙文創園區預計9月底啟用

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山全台第一座臨海教育訓練中心。南山人壽／提供
南山全台第一座臨海教育訓練中心。南山人壽／提供

壽險業從事後理賠角色轉向從源頭事前預防，為了強化人才培育，南山人壽砸重金拿下新北市淡水沙崙的指標性地上權案「沙崙文創園區」，並規劃作為員工教育訓練用，總投資金額達40億元，預計9月底正式啟用。總經理范文偉4日指出，為因應日益複雜的金融業務環境，南山人壽已全面啟動全台訓練中心的策略整併與軟硬體升級，拉高業務員與內勤人員的培訓規格。

范文偉表示，南山人壽全台業務大軍約3.3萬人、內勤約4,400人，其中北部業務量能合計約占整體業務量約半數，內外勤加總達1萬至2萬人。為避免員工長途奔波，南山主要採取落實全台布局教育訓練中心的策略培育人才，目前涵蓋北區的沙崙文創園區、宜蘭訓練中心，中區的烏日訓練中心、台中干城大樓，以及南區的台南廣場與高雄義享大樓等。

相較於南山人壽投資在信義行政中心A26、A21等開發案主要以商務辦公為據點，最新落成的沙崙文創園區則主要支援受訓員工的培訓與住宿，其基地面積達3.7公頃，建築總面積約9,000坪，定位為結合生態、文創與多功能學習的場域，並規劃3,000坪開放式親水綠地，每年暑期規劃開放周末給民眾進入戲水。

范文偉指出，整體採兩期規劃，一期為教育訓練基地，設置8間多功能培訓教室及可容納900人的展演廳，合計可容納2,000人，今年第3季正式啟用，截至年底前已有48%的預約；二期則為住宿與營運配套，規劃77間客房與267個車位，預計於2027年第3季投入營運，以支援深度沉浸式培訓需求。

在其他區域布局方面，南山人壽亦加速優化。桃竹苗據點進駐桃園金融廣場則是教育訓練和辦公室混合，預計今年啟用；南區則購置高雄義享大樓，預計明年第4季裝修完工進駐，將統整絕大部分南區內外勤員工使用，提供升級版訓練與辦公空間；中部則由具備高量能的烏日訓練中心與台中干城大樓持續作為核心支援。

范文偉指出，面對數位化與AI浪潮，各中心教室已導入數位設備，培育模式也跳脫傳統框架。新進業務夥伴前三年除依據線上模組化學習地圖完成考照與培訓時數外，透過跳脫傳統市區職場的自然景觀與多元體驗，不僅能激發創意思考，更有助於實質提升整體培育品質與績效。

沙崙文創園區開箱大合照。南山人壽／提供
沙崙文創園區開箱大合照。南山人壽／提供

南山人壽沙崙文創園區，陽光灑落照映著波浪藝術裝置。南山人壽／提供
南山人壽沙崙文創園區，陽光灑落照映著波浪藝術裝置。南山人壽／提供

南山人壽總經理范文偉。南山人壽／提供
南山人壽總經理范文偉。南山人壽／提供

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