快訊

查蔣得立非事實？國教署會議有人問僑生身分 殷瑋質疑護航：是否負責？

咕嚕咕嚕…水淹南港車站B3停車場 台鐵說話了

新台幣強升1.25角 央行：美下週CPI是利率決策關鍵

中央社／ 台北4日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美國聯準會理事釋出鴿派訊號，美債殖利率回落，股市風險偏好情緒隨之走揚。美股領漲下，股匯市同步走揚，新台幣兌美元收盤收31.63元，大升1.25角。不過央行官員直言，美國下週公布的消費者物價指數（CPI），才是影響聯準會決策的關鍵。

美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（ChristopherWaller）稱若8月通膨數據可接受，他將支持維持利率不變。鴿派言論一出，市場升息預期降溫，美債殖利率也有所回落，美股4大指數同步走揚。

台股今天開高震盪，終場勁揚693.47點，收在46551.13點，站回5日線關卡。三大法人今天同步站在買方，合計買超金額為628.72億元，其中外資回補562.13億元。

新台幣兌美元今天以31.72元開盤後，反映美元指數回落、台股勁揚，匯價穩步走升，午後更因外資積極匯入，升幅迅速擴大，最高升抵31.627元、勁揚逾1.2角，終場收31.63元，寫一週新高，台北及元太外匯市場總成交金額25.925億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，受到地緣政治風險升溫、債券殖利率走揚引發投資人擔憂等因素干擾，外資一度大舉撤退，單日提款台股近千億元，後續遞延匯出浪潮帶來貶值壓力，本週累計小貶0.2分，週線翻貶、終止連5升。

央行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會上表示，現在還難以斷定美國聯準會9月升息的機率，升與不升大概是五五波，而「華勒談話蠻具參考性」，美國預計11日公布的CPI會是影響聯準會9月升息與否的重要因素。

美國聯準會主席華許先前表示通貨膨脹仍然過高，暗示聯準會未來幾個月可能需要升息以壓低通膨，市場升息預期隨之升高。蔡烱民表示，華許發言過後，華勒這番言論有做出平衡，認為如果通膨沒有出現意外結果，支持不要升息；但若通膨升溫，華勒也可能改變立場。

至於近期新台幣匯率多在午後有較大變動，蔡烱民表示，主因是近期台股震盪加劇，市場傾向下午關注台股的外資動向、買賣超金額，並關注國際金融市場變化，如新台幣匯率受國際美元影響依舊很深。

央行 新台幣 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed官員談話緩解升息疑慮 美公債殖利率回落、亞股隨美股漲勢多收高

聯準會官員釋鴿 升息預期降、美債殖利率下滑

外資匯出股匯齊跌 新台幣貶2.7分收31.755元

美股收盤／四大指數收紅 標普500上漲1% Fed沃勒談話緩解升息擔憂

相關新聞

台灣央行要升息？美銀稱9月升半碼有理 摩根士丹利押第4季有動作

美國銀行（BofA）在一份報告中指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼（12.5個基點）。

AFA 高峰會9月3日圓滿閉幕 蔡玉玲：台灣有望「彎道超車」

亞洲金融聯盟（AFA）高峰會在9月3日圓滿落幕，AFA主席暨台灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長蔡玉玲於閉幕致詞時強調，全球貿易與供應鏈已成金融科技（FinTech）最核心的落地場域。由亞洲16個經濟體組成的AFA成員代表與主管機關皆有積極布局，台灣雖非起步最早，但憑藉強大的供應鏈基礎與明確的市場需求，極具「彎道超車」的競爭實力。

新台幣強升1.25角 央行：美下週CPI是利率決策關鍵

美國聯準會理事釋出鴿派訊號，美債殖利率回落，股市風險偏好情緒隨之走揚。美股領漲下，股匯市同步走揚，新台幣兌美元收盤收31...

外資資金大回血！8月狂掃台股2,206億元、淨匯入166億美元寫同期新高

金管會4日公布最新外資及陸資投資國內資金匯出入情形。受全球主要科技巨頭獲利強勁與AI題材帶動，外資於8月份「股匯雙回補」的趨勢，8月單月外資淨匯入達166.06億美元，終結7月份淨匯出局勢，累計今年前8月，外陸資累計淨匯入規模達903.31億美元，為史上同期第一大累計淨匯入；8月亦買超台股上市櫃股票達2,206.44億元。

Fed理事改藍儂名曲「給通膨一點機會」 徐千婷：美唱鴿日放鷹讓日圓走強

日圓連兩日強勁升值，昨從158升抵155價位，對此，合庫金（5880）首席經濟學家徐千婷認為，近期市場面訊息顯示美日對日本升息有共識，驅動市場預期日本升息步調將加快，連帶眾多套利交易投資人開始擔心日圓貶值趨勢反轉，做空者回補平倉也會更加速日圓升值。

高雄銀行助豪雨受災戶取得災後復原貸款資金 減輕還款壓力

0822豪雨重創南台灣，造成多地淹水及農財損，高雄銀行為協助南台灣居民能夠迅速恢復正常生活，自即日起凡為高雄銀行的房屋貸款及廠房貸款既有客戶，因此次水災造成生活或企業營運受影響者，提供一年寬限期，寬限期間暫緩償還本金，對之前已辦理過寬限期者，高銀亦提供再延長一年寬限期措施，以助民眾減輕壓力、安心度過災後復原期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。