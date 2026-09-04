新台幣強升1.25角 央行：美下週CPI是利率決策關鍵

美國聯準會理事釋出鴿派訊號，美債殖利率回落，股市風險偏好情緒隨之走揚。美股領漲下，股匯市同步走揚，新台幣兌美元收盤收31.63元，大升1.25角。不過央行官員直言，美國下週公布的消費者物價指數（CPI），才是影響聯準會決策的關鍵。

美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（ChristopherWaller）稱若8月通膨數據可接受，他將支持維持利率不變。鴿派言論一出，市場升息預期降溫，美債殖利率也有所回落，美股4大指數同步走揚。

台股今天開高震盪，終場勁揚693.47點，收在46551.13點，站回5日線關卡。三大法人今天同步站在買方，合計買超金額為628.72億元，其中外資回補562.13億元。

新台幣兌美元今天以31.72元開盤後，反映美元指數回落、台股勁揚，匯價穩步走升，午後更因外資積極匯入，升幅迅速擴大，最高升抵31.627元、勁揚逾1.2角，終場收31.63元，寫一週新高，台北及元太外匯市場總成交金額25.925億美元。

新台幣匯率今天同步收週線，受到地緣政治風險升溫、債券殖利率走揚引發投資人擔憂等因素干擾，外資一度大舉撤退，單日提款台股近千億元，後續遞延匯出浪潮帶來貶值壓力，本週累計小貶0.2分，週線翻貶、終止連5升。

央行外匯局局長蔡烱民今天於外匯存底記者會上表示，現在還難以斷定美國聯準會9月升息的機率，升與不升大概是五五波，而「華勒談話蠻具參考性」，美國預計11日公布的CPI會是影響聯準會9月升息與否的重要因素。

美國聯準會主席華許先前表示通貨膨脹仍然過高，暗示聯準會未來幾個月可能需要升息以壓低通膨，市場升息預期隨之升高。蔡烱民表示，華許發言過後，華勒這番言論有做出平衡，認為如果通膨沒有出現意外結果，支持不要升息；但若通膨升溫，華勒也可能改變立場。

至於近期新台幣匯率多在午後有較大變動，蔡烱民表示，主因是近期台股震盪加劇，市場傾向下午關注台股的外資動向、買賣超金額，並關注國際金融市場變化，如新台幣匯率受國際美元影響依舊很深。