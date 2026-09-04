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外資資金大回血！8月狂掃台股2,206億元、淨匯入166億美元寫同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會 。聯合報系資料照
金管會 。聯合報系資料照

金管會4日公布最新外資及陸資投資國內資金匯出入情形。受全球主要科技巨頭獲利強勁與AI題材帶動，外資於8月份「股匯雙回補」的趨勢，8月單月外資淨匯入達166.06億美元，終結7月份淨匯出局勢，累計今年前8月，外陸資累計淨匯入規模達903.31億美元，為史上同期第一大累計淨匯入；8月亦買超台股上市櫃股票達2,206.44億元。

8月份境外外國機構投資人、華僑及外國自然人單月呈現大幅淨匯入166.06億美元，折合新台幣約5,258.4億元，若加計陸資淨匯入0.59億美元後，整體單月淨匯入達166.65億美元，創下史上同期第一大淨匯入、史上單月第三大淨匯入。相較於7月份外資淨匯出29.57億美元，資金動能明顯反轉回流。

金管會統計今年前8月，外資累計淨匯入達903.31億美元，折合新台幣約2兆8,604.2億元，加計陸資累計淨匯入1.89億美元，合計淨匯入高達905.20億美元，皆創史上同期第一大累計淨匯入。截至今年8月31日止，外資帳面上本金存量仍有4,104.2億美元；加計陸資累計淨匯入2.63億美元後，整體累積存量達4,106.83億美元，反映國際資金持續看好台灣資本市場。

台股方面，外資8月份終結前期偏空調節，在集中市場大幅買超上市股票2,857.67億元，儘管上櫃市場小幅賣超651.23億元，但整體外資8月單月在上市櫃市場合計買超達2,206.44億元。若加計陸資8月買超15.91億元，全體外資與陸資單月合計買超台股達2,222.35億元。

截至今年8月底止，全體外資累計賣超上市股票1兆1,799.79億元、賣超上櫃股票911.15億元，外資累計賣超上市櫃股票共1兆2,710.94億元；相較於前7月累計賣超的1兆4,917.38億元，在8月份強勁買盤挹注下，外資今年累計賣超幅度已明顯收斂逾2,200億元。

淨匯入 外資 台股

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