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Fed理事改藍儂名曲「給通膨一點機會」 徐千婷：美唱鴿日放鷹讓日圓走強

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
日圓連兩日強勁升值。路透
日圓連兩日強勁升值。路透

日圓連兩日強勁升值，昨從158升抵155價位，對此，合庫金（5880）首席經濟學家徐千婷認為，近期市場面訊息顯示美日對日本升息有共識，驅動市場預期日本升息步調將加快，連帶眾多套利交易投資人開始擔心日圓貶值趨勢反轉，做空者回補平倉也會更加速日圓升值。

徐千婷表示，最近G20有會議期間美國財長貝森特提到安倍經濟學結束，他認為「現在是高市經濟學的時代」，呼籲日本擺脫之前的政策。而安倍經濟學是因通縮而生的刺激性財政政策，現在基本上環境不同，貝森特認為日銀政策要往緊縮方向走，以前極度寬鬆貨幣政策結束，日銀應該要透過升息政策支撐日圓。

徐千婷認為，現在日本面臨確實非通縮，而是通膨問題，貝森特公開喊話也呼應之前美日聯合干預方向，讓日圓不要朝貶值方向走，可見美日對日圓方向有共識。

第二，最近日銀審議委員高田創談話也提到並未排除一次性大幅度升息及連續升息的可能性，顯示他主張加快升息步調。另一方面，美國聯準會理事沃勒援引傳奇樂團披頭四已故主唱約翰藍儂在1969年名曲〈給和平一個機會〉為喻，改為：Give Disinflation a Chance「給通膨降溫一點機會／時間。」意即還可以再觀察一下物價，在日本偏鷹之時美國剛好唱鴿，一來一往讓日圓強勢。

此外，徐千婷說，這讓原本預期日圓繼續貶值套利交易投資人擔心整個趨勢反轉，開始空單回補買日圓亦會加速日圓升值，除市場面訊息外，空單回補從交易面也會對日圓產生影響。

徐千婷強調，干預背後若基本面沒改變通常效果持續不久，一定要配合基本經濟條件改變，其中美日利差為最根本條件，目前政策朝縮小美日利差方向走，市場會相信此根本性因素將左右日圓。另外，美東時間9月11日公布的CPI數據將是決定聯準會月底是否升息的關鍵。

日圓 Fed 通膨

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