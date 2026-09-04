高雄銀行助豪雨受災戶取得災後復原貸款資金 減輕還款壓力

0822豪雨重創南台灣，造成多地淹水及農財損，高雄銀行為協助南台灣居民能夠迅速恢復正常生活，自即日起凡為高雄銀行的房屋貸款及廠房貸款既有客戶，因此次水災造成生活或企業營運受影響者，提供一年寬限期，寬限期間暫緩償還本金，對之前已辦理過寬限期者，高銀亦提供再延長一年寬限期措施，以助民眾減輕壓力、安心度過災後復原期。

高雄銀秉持「以客為本與客戶共度難關」的精神，推出受災戶關懷措施。另提供受災企業與民眾災後重建所需復舊周轉金，讓受災家庭與小型商戶能夠迅速獲得資源，不論是修繕房屋、恢復生意，或是日常生活支出，高銀將成為居民的堅強後盾。高雄銀行強調，這次水災對百姓的生活造成重大影響，身為在地金融機構，希望為居民提供即時的金融支持，幫助受災民眾快速恢復生活。

高銀深根在地40餘年，長期配合政府政策、扶植產業，並與高雄這座城市一起成長茁壯，懷著對這片土地的愛與責任感，除秉持關懷社會、維護社會環境之永續發展外，高銀也適時提供必要的金融服務，協助居民從風雨中重新站起來，展現生活韌性與不屈不撓的精神。