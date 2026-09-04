惠譽調降台灣玉山證券評等至 AA-(twn) 解除負向評等觀察

惠譽國際信用評等公司將玉山綜合證券國內長期評等自AA(twn) 調降至AA-(twn)，確認其國內短期評等為 F1+(twn)。所有評等已解除國內長負向評等觀察。玉山證券國內長期評等展望為穩定。

評等遭調降主要反映惠譽預期，玉山證券的母公司玉山金融控股併購三商美邦人壽保險將弱化金控合併信用體質。

玉山證券為玉山金控的全資子公司，而玉山商業銀行為玉山金控的主要子公司。玉山證券主要於台灣經營業務，聚焦證券經紀業務，過去四年該業務占公司營收逾九成。玉山證券亦持續擴展業務範疇，為集團客戶提供資本市場相關服務。

母公司支持：玉山證券的評等，反映惠譽認為其母公司玉山金控有非常高度可能性提供支持。基於兩者共享品牌及營運層面緊密的連結，惠譽認為若玉山證券發生違約，將對集團造成重大聲譽損害。玉山證券的評等亦納入考量玉山金控依據台灣金融控股公司法負有提供支持的義務。

惠譽預期併購三商美邦將削弱玉山金控整體信用體質，進而影響其支援玉山證券的能力。儘管如此，惠譽預期，併購三商美邦將不至於對玉山金控普通股權益雙重槓桿比率造成重大影響。該比率預計至2027年底仍將維持在120%以下，2026年上半年為115%。

與集團關聯性強：惠譽評估玉山證券與玉山金控的連結較強，基於兩者在風險管理、流動性與資本規劃方面的緊密整合，以及玉山證券受惠於玉山銀的通路與品牌。台灣證券市場競爭激烈，玉山證券於2025年的國內經紀業務市占率維持在1.8%的溫和水準。儘管如此，惠譽預期玉山證券將透過對玉山銀較大客戶群的交叉銷售並運用集團的數位科技平台，維持其市場占有率。

穩定的經營環境：惠譽預期，儘管全球經濟與地緣政治逆風及市場波動仍存，台灣穩健的經濟成長與審慎的監理監督將支撐金融產業穩定的經營環境。證券業依據業務風險曝險所設的嚴格槓桿監理限制，應可抑制過度風險承擔。而其他投資、融資融券與資產管理服務方面的監理要求放寬，將有助於提升業務多元化。

收益波動性：玉山證券以營業利益對平均股東權益比衡量的獲利能力於2025年維持高檔，為27%，2024年為28.1%，主要受惠於正向市場情緒持續熱絡。然而，獲利表現短期內仍易受資本市場的波動影響，反映證券業務本質上對市場情況及整體營運環境變化較為敏感。

資產品質穩健：儘管過去一年市場波動加劇，玉山證券的資產品質仍維持良好控管，於2022年至2025年間，在融資融券或證券抵押放款業務方面未出現信用損失。惠譽認為，其投資部位引發資產品質問題之風險相當有限，因截至2025年底，投資僅占其總資產之8%，反映玉山證券對市場風險敏感性較高的投資業務亦採取較為保守策略。

資本狀況穩健：惠譽預期玉山證券將維持其資本水準與槓桿率於與潛在市場風險相稱之水準。淨有形槓桿率於2025年為3.6倍，相較於區域市場同業仍屬低水準。其資本適足率於2025年維持在708%，遠高於150%的法定資本適足率要求與公司內部250%的門檻。惠譽認為台灣的監管資本要求以及公司嚴格的擔保品維持率和風險限額應能確保充足的資本來應對潛在的市場衝擊。