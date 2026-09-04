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永豐攜手政治大學啟動十年合作 捐贈2.47億元打造跨域共學新基地

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金與政大4日舉行「百年政大薈萃基金捐贈暨揭牌儀式」。圖／永豐金控提供
永豐金與政大4日舉行「百年政大薈萃基金捐贈暨揭牌儀式」。圖／永豐金控提供

永豐金控與國立政治大學4日於政治大學達賢圖書館舉辦「百年政大薈萃基金捐贈暨揭牌儀式」，正式宣布子公司永豐銀行與永豐金證券將以十年、總額新台幣2.47億元支持「百年政大薈萃基金」，投入社資樓空間重構、教學環境升級與跨域人才培育。雙方並共同揭牌成立「永豐金融跨域共學實驗室」，攜手推動校園、產業與社會的跨域共學平台，展開永續人才培育與金融創新的長期合作。

十年合作啟程 陪伴年輕世代成長

本次儀式以「百年政大，沐光前行；永豐相伴，洋溢新章」為主題，邀請國立政治大學校長李蔡彥、永豐金控董事長陳思寬，以及雙方主管共同出席，見證永豐與政大以教育為核心、以實踐為導向的十年合作正式啟程。永豐金控董事長陳思寬致詞時表示，國立政治大學走過百年，培育出許多影響台灣社會與金融產業的重要人才，對社會發展具有深遠貢獻。永豐長期重視教育投資，認為支持教育不只是資金的挹注，更重要的是將資源、經驗與機會帶進校園，陪伴年輕世代成長。永豐期待未來能有更多員工將金融實務帶入校園，與師生共同討論產業趨勢、金融應用與社會議題；透過共學實驗室、跨域課程、業師交流與實習合作，將知識轉化為行動，讓行動引發改變。

政治大學校長李蔡彥則表示，面對科技快速演進與產業環境持續轉變，大學不僅要累積知識，更要創造跨領域交流與實作機會。感謝永豐對「百年政大薈萃基金」的支持，協助學校改善教學場域、擴大跨域學習資源，並讓學生有更多機會接觸真實產業議題。他指出，這項合作不僅是空間與資源的投入，更展現企業與大學共同承擔人才培育及社會創新的責任，具有深遠意義。未來「永豐金融跨域共學實驗室」將以政大X實驗學院為交流平台，逐步發展普惠金融、金融科技、永續發展及社會創新等議題，鼓勵學生跨越既有系所界線，從人文社會、商管、傳播、資訊與金融等多元視角探索問題，並將課堂所學轉化為解決真實世界問題的能力，培養具備跨域整合與實踐力的新世代人才。

此次「百年政大薈萃基金捐贈暨揭牌儀式」的啟動，象徵永豐與政大合作關係邁向新里程碑。雙方期待以這次揭牌為起點，持續串聯金融專業、校園智慧與青年創意，透過、跨域共學與永續實踐，讓教育資源發揮更大影響力，共同翻轉教育與金融，為台灣社會創造更多正向循環的能量。

永豐 政治大學 永豐金

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