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惠譽：更清晰的監管框架擴展證券公司數位資產業務範圍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評表示，隨著各主要金融市場的監管規則日趨清晰，證券公司擴展數位資產業務的機會正在增加。監管的演進正擴展受監管平台在數位資產託管、代幣化產品的發行與分銷，以及使用穩定幣的支付與結算等業務範圍。隨著託管、結算和代幣化的監管清晰度提升，正降低法律及營運不確定性，先前這些不確定性限制了受監管市場的業務發展。

不斷完善的監管更清晰地界定了券商數位資產業務的框架。更明確的牌照制度、託管標準和代幣化規則，使券商能夠將服務範圍從試辦計畫擴展至更廣泛的業務領域，不過，業務實際採用程度仍將取決於基礎設施開發以及券商的風險管理能力。

更可行的託管模式是推動業務的一個重要途徑。更明確的會計處理正降低與託管數位資產相關的資本占用，並支援更多以手續費為基礎的託管服務。在美國，若待審議立法獲得通過，將允許經紀交易商在擬議監管框架下，於表外直接提供數位資產託管服務。這會有助於減輕資本壓力，並擴大可提供的數位財富管理產品範圍。

此外，支付和結算框架亦在持續演進。針對有儲備資產支持的穩定幣的監管制度，可能促進更快速且更自動化的結算流程。在日本，境外穩定幣框架和《支付服務法》強化了受監管穩定幣制度，支持持牌機構發行穩定幣，並有助於穩定幣在散戶與機構投資人間進一步普及。在英國，近期監管進展也推進了穩定幣、託管和基金代幣化框架的發展。

代幣化規則正在拓寬投資產品的分銷管道，並有助於形成更易流通的產品結構——從而可能擴大散戶參與度。在台灣，新的監管框架將允許金融機構試辦新台幣公司債、金融債和實體黃金的代幣化，這可能為領先券商和投信公司透過散戶財富管理平台，將代幣化新台幣債券產品進行分割並分銷鋪平道路。在歐盟，《加密資產市場條例》（MiCA）可望透過允許在單一成員國獲得牌照的券商將代幣化產品分銷至整個歐盟，從而降低跨境監管的摩擦。此外，多個司法轄區對基於區塊鏈的所有權給予法律認可，也在提升券商透過現有經紀及財富管理平台發行、分銷代幣化證券和基金的能力。

前述監管變化適逢證券業更廣泛的轉型浪潮。隨著電子交易日益同質化，以及現貨股票經紀業務佣金持續承壓，券商正更重視將客戶資產更長時間保留在自身平台內。跨產品服務能力和觸及更廣泛市場的能力，對支援該目標發揮著越來越重要的作用，同時也為透過交叉銷售和資產型服務實現收入多元化創造更多機會。在前述電子化程度日益加深的背景下，當前擴展數位業務能力的方式包括平台開發、合作與併購，不過具體進展將因監管發展、基礎設施成熟度以及券商風險框架的不同而有所差異。

惠譽預期，隨著數位資產採用度上升，資本實力更強、風控穩健且市場地位成熟的券商將處於更有利的位置。此類擴張需要持續投資於技術、合規和治理，並會額外加大營運、法律和管控的複雜性。此外，具有成熟市場地位的券商也有望受益於客戶對其託管和服務能力更強的信心。資本實力、市場地位基礎和風險管理能力的差異，可能隨著時間推移導致行業內的表現加劇分化。

惠譽 數位 資產

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