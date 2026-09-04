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AFA 高峰會9月3日圓滿閉幕 蔡玉玲：台灣有望「彎道超車」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
亞洲金融聯盟（AFA）高峰會在9月3日圓滿落幕，AFA主席暨臺灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長蔡玉玲閉幕致詞時強調，全球貿易與供應鏈已成金融科技（FinTech）最核心的落地場域。臺灣金融科技協會／提供
亞洲金融聯盟（AFA）高峰會在9月3日圓滿落幕，AFA主席暨臺灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長蔡玉玲閉幕致詞時強調，全球貿易與供應鏈已成金融科技（FinTech）最核心的落地場域。臺灣金融科技協會／提供

亞洲金融聯盟（AFA）高峰會在9月3日圓滿落幕，AFA主席暨台灣金融科技協會（TFTA）名譽理事長蔡玉玲於閉幕致詞時強調，全球貿易與供應鏈已成金融科技（FinTech）最核心的落地場域。由亞洲16個經濟體組成的AFA成員代表與主管機關皆有積極布局，台灣雖非起步最早，但憑藉強大的供應鏈基礎與明確的市場需求，極具「彎道超車」的競爭實力。

為期兩天的 AFA 高峰會匯聚國內外決策層級重量級講者、金融機構代表及跨國監管機構。蔡玉玲指出，本次邀請眾多國外講者，議程非常緊湊，各國產業關鍵講者親自分享最新趨勢，提供單純依賴AI難以取得的「第一手資訊」，這些最新的資訊可協助決策者掌握全球脈動。

蔡玉玲表示，今年論壇出現結構性轉變：贊助單位中高達半數為供應鏈業者。相較於去年的觀望態度，今年產業界的積極參與，象徵「客戶端的強烈需求已經明確成形」。特力集團創辦人董事長李麗秋、緯穎董事長洪麗甯與財務長陳昌偉、中譽科技董事長張琇梅及勤誠執行長陳亞男都親自出席，並表達跨境貿易及供應鏈的痛點及對金融科技的期待，這是一股由上而下的推動力。這些公司指出的痛點及期待已可進行概念驗證（POC）的推動。

蔡玉玲指出，「客戶已經提出需求，業界與主管機關必須正視。」論壇邀集馬來西亞央行各國監理機關分享經驗，有助於梳理各國監理態度，促進產官對話。

談及國際競爭，蔡玉玲直言，全球金融科技發展迅猛，跨國資金與資源調度極具彈性，若台灣不加速推進，其他國家也將搶占先機。台灣的核心優勢在於供應鏈產業底蘊，只要客戶端與金融科技業者緊密協作，不僅能帶動供應鏈升級，更能迎頭趕上。

蔡玉玲呼籲，AFA致力於打造亞洲專屬的金融科技生態系（Ecosystem），論壇結束即是「採取行動（Action together）」的起點。未來將以任務小組（Task Force）形式落實各項合作方案，促成具體專案落地，期許明年論壇能向市場展現豐碩的推動成果。

亞洲金融聯盟（AFA）高峰會大合照。臺灣金融科技協會／提供
亞洲金融聯盟（AFA）高峰會大合照。臺灣金融科技協會／提供

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