快訊

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

MLB／大谷休兵道奇全隊僅2人安打 赫南德茲再見二壘打3：2逆轉紅雀

台灣央行要升息？美銀稱9月升半碼有理 摩根士丹利押第4季有動作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行（BofA）指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼。路透
美國銀行（BofA）指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼。路透

美國銀行（BofA）在一份報告中指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼（12.5個基點）。

彭博資訊引述報告指出，台灣政策利率目前維持在2%，考慮通膨水準後，實質利率為負，顯示貨幣環境仍然寬鬆，央行有理由溫和升息。

台灣7月整體消費者物價指數（CPI）年增2.54%，已連續三個月高於2%。第2季國內生產毛額（GDP）年增率高達12.93%。

如果美國聯準會在9月升息，台灣央行同步調升利率，可避免台美利差擴大，減輕台幣面臨新一波貶值壓力。台幣近期雖然升值，但與一年前相比仍貶值約3.4%。

摩根士丹利則預估，受通膨影響，台灣央行可能在第4季升息。

央行預定9月17日舉行理監事會議。

央行 升息 摩根

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣9月要升息了？5年公債利率衝18年新高 PTT一面倒喊：頂多半碼

歐元區8月通膨 攀三年高點

聯準會官員釋鴿 升息預期降、美債殖利率下滑

川普：Fed沒有升息理由 強調經濟高速成長不會引發通膨

相關新聞

台灣央行要升息？美銀稱9月升半碼有理 摩根士丹利押第4季有動作

美國銀行（BofA）在一份報告中指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼（12.5個基點）。

陳冲專文「終將攤牌的金融戰」 內藏「2028台海」密碼

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日再拋出一句引發國際關注的金句：「US signature was written in pencil（美國的簽名是用鉛筆寫的）」，意指美國對外承諾可能隨時修改，甚至說擦就擦。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲則提醒，從國際金融與經貿競爭角度來看，美國對外承諾固然可能「用鉛筆寫」，但只要涉及自身利益的國際規則，往往卻像是用刀刻下，尤其在金融戰場，美國長期建立的美元霸權，仍是其他國家難以迴避的現實。陳冲以「終將攤牌的金融戰」為題的專文如下:

緯穎：FinTech應融入供應鏈 穩定幣跨境交易啟動試跑

緯穎科技董事長洪麗寗昨（3）日出席「FinTechOn2026暨亞洲金融科技（AFA）高峰會」時指出，進入AI時代，數據正以毫秒級速度流動，市場需求可在一夜之間翻轉，這讓科技業者生產排程可以即時動態調整，實體產品也可迅速跨國界移動，然而卻有一個關鍵環節始終跟不上這個速度，那就是「資金」。

落實亞資中心 賴總統：為跨境金融、家族辦公室等建立更完整規範

賴清德總統4日出席「金融發展與前瞻研討會」。他表示，政府會全力落實亞洲資產管理中心計畫，並持續推動法規函令的調適與鬆綁。接下來，政府將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範。

加密貨幣交易所HOYA BIT 獲Asia FinTech Awards「Best ESGCampaign」

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 首度參與 Asia FinTech Awards，即一舉入圍三項決賽，並拿下「Best ESG Campaign」大獎。依 Asia FinTech Awards 官網歷屆公開得獎名單，HOYA BIT成為首家獲得該獎項肯定的台灣加密貨幣交易所。

日圓連日升值 市場押注日銀9月加大升息力道

日圓近期持續走強，日圓兌美元4日升至156日圓，市場對日本銀行（BOJ）升息預期升溫，帶動日圓快速走升，國銀分析認為，短期日圓走勢仍然偏升，反映日銀在9月升息的機率高達75%，部分投資人更預期單次升息幅度可能超越25個基點，且後續將維持緊縮步調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。