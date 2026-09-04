台灣央行要升息？美銀稱9月升半碼有理 摩根士丹利押第4季有動作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日再拋出一句引發國際關注的金句：「US signature was written in pencil（美國的簽名是用鉛筆寫的）」，意指美國對外承諾可能隨時修改，甚至說擦就擦。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳冲則提醒，從國際金融與經貿競爭角度來看，美國對外承諾固然可能「用鉛筆寫」，但只要涉及自身利益的國際規則，往往卻像是用刀刻下，尤其在金融戰場，美國長期建立的美元霸權，仍是其他國家難以迴避的現實。陳冲以「終將攤牌的金融戰」為題的專文如下:

2026-09-04 11:37