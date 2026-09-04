台灣央行要升息？美銀稱9月升半碼有理 摩根士丹利押第4季有動作
美國銀行（BofA）在一份報告中指出，台灣經濟成長強勁，加上通膨壓力持續，央行有理由在9月升息半碼（12.5個基點）。
彭博資訊引述報告指出，台灣政策利率目前維持在2%，考慮通膨水準後，實質利率為負，顯示貨幣環境仍然寬鬆，央行有理由溫和升息。
台灣7月整體消費者物價指數（CPI）年增2.54%，已連續三個月高於2%。第2季國內生產毛額（GDP）年增率高達12.93%。
如果美國聯準會在9月升息，台灣央行同步調升利率，可避免台美利差擴大，減輕台幣面臨新一波貶值壓力。台幣近期雖然升值，但與一年前相比仍貶值約3.4%。
摩根士丹利則預估，受通膨影響，台灣央行可能在第4季升息。
央行預定9月17日舉行理監事會議。
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