落實亞資中心 賴總統：為跨境金融、家族辦公室等建立更完整規範

賴清德總統4日出席「金融發展與前瞻研討會」。他表示，政府會全力落實亞洲資產管理中心計畫，並持續推動法規函令的調適與鬆綁。接下來，政府將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範。

包括金管會主委彭金隆、財政部次長阮清華、中央銀行副總裁朱美麗、台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌等皆出席活動。

賴總統致詞表示，政府持續精進金融政策及產業界共同打拚，前年台灣經濟成長率為5.6%，去年達8.76%，也帶動銀行、證券期貨及保險等金融三業，創下史上獲利最高與次高紀錄，三業獲利更首度突破兆元大關。今年經濟成長率預估可達11.05%，金融三業獲利也會比去年、前年更高。

賴總統指出，台灣擁有豐沛民間資金，也具備世界級產業實力，要進一步提升金融服務與資產管理能力，讓資金更有效率地支持產業發展，使台灣產業真正做到「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，並成為「日不落國」。無論太陽在何地、何時升起，都能照到台灣企業，展現台灣產業力量的延伸。

賴總統強調，目前政府正努力落實亞洲資產管理中心計畫。過去二年，政府持續推動法規函令的調適與鬆綁，讓金融機構有更大空間開展資產管理業務，提供更多元、更具國際競爭力的商品與服務，提升台灣市場對國內外資金的吸引力。

賴總統提到，截至今年6月，金融業的資產管理規模已達到46兆元，相較於計畫推動前增加約14兆元。金融業也持續引導資金投入中小微企業、五大信賴產業、公共建設及能源轉型。這些成果皆顯示，台灣已經具備發展國際資產管理的扎實基礎。

他說，下一階段，台灣金融要走的路就是深化資產管理、壯大資本市場、擴大跨境服務。資產管理可以匯聚資金，資本市場則將資金導向企業，兩者相互支撐，形成「資金支持創新、企業成長又吸引更多資金」的正向循環。

在資本市場方面，他表示，去年台灣創新板新制上路後，開放更多投資人參與，市場參與度及流動性持續提升。今年累計到6月，總成交金額已達到1,251億元，相較於去年同期成長338%。

賴總統期盼在此基礎上，持續打造亞洲創新籌資平台，讓有潛力的新創企業能夠在台灣籌資、成長，也吸引更多國際優質企業來台掛牌，讓台灣成為「亞洲的那斯達克」；這也是他的政見之一，現在已經具備發展基礎。

賴總統認為，推動金融市場走向國際，也關係到台灣能否匯聚更多資金與人才。當更多資產由台灣團隊管理，投資決策、風險管理、專業服務及高品質的工作機會也會留在台灣。政府要讓台灣成為連結產業與全球資本的重要平台，逐步發展為亞洲重要的金融樞紐。

賴總統表示，兩年前，金管會彭金隆主委推動亞洲資產管理中心時，曾訂下「二年有感、四年有變、六年有成」的階段目標。接下來，政府將根據高雄資產管理專區的試辦經驗，為跨境金融、家族辦公室及創新金融商品等服務建立更完整的規範，並將成熟可行的項目逐步推廣至全國。

賴總統指出，資產管理橫跨銀行、證券、保險及跨境服務，現行分業管理各有不同規範。為建立更完整的法制基礎，金管會目前也正研擬制定「金融市場與資產管理發展條例」專法。

他希望透過立法，將試辦經驗轉化為長期、穩定且可預期的制度，並在兼顧風險管理與投資人保護的前提下，讓金融業者可以長期布局，也讓國際市場看見台灣持續推動金融市場與資產管理發展的決心。

賴總統強調，這是一項跨部會、也需要公私協力的工程。政府會把制度建立好、把環境準備好，也希望與金融業攜手合作。相信在產官學界共同努力之下，一定能將台灣的產業優勢轉化為金融實力與國家競爭力，讓台灣在全球經濟發展中持續扮演更重要的角色。