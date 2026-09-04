加密貨幣交易所HOYA BIT 獲Asia FinTech Awards「Best ESGCampaign」

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 首度參與 Asia FinTech Awards，即一舉入圍三項決賽，並拿下「Best ESG Campaign」大獎。依 Asia FinTech Awards 官網歷屆公開得獎名單，HOYA BIT成為首家獲得該獎項肯定的台灣加密貨幣交易所。

Asia FinTech Awards 由 FinTech Intel 主辦，自 2021 年舉辦至今，歷屆獲獎企業包括 Airwallex、FWDl、Nium 等亞洲金融科技代表性企業，獎項範圍橫跨支付、銀行科技、數位資產、RegTech、Web3、財富管理與 ESG 等金融科技領域，本屆由新加坡金融科技協會（Singapore FinTech Association）主席 Holly Fang 擔任獨立評審團主席。

HOYA BIT 此次首次參賽，即同時入圍 Best ESG Campaign、Crypto Award 與 Web3 Award 三項決賽，最終以近年持續推動的溫室氣體盤查、產品碳足跡、碳中和及綠電等永續治理行動，在 Best ESG Campaign 類別中勝出。官方評審指出，HOYA BIT 的 ESG 行動具備明確目的，並展現出強大的領導力、執行力與正向影響。

隨著全球數位資產產業逐步制度化，歐盟 MiCA 等監理框架陸續落地，ISSB 永續揭露準則亦逐漸成為國際資本市場的重要共同語言。對數位資產業者而言，市場競爭正從早期追求產品與交易規模，進一步進入「治理成熟度」與「機構信任」的競爭。

對銀行、機構投資人及大型企業而言，一家數位資產業者是否具備長期合作條件，也不再只取決於交易技術或產品能力，而愈來愈重視其內部治理、風險管理、資訊透明度，以及是否具備能被第三方檢驗的管理制度。

HOYA BIT 近年來，陸續完成溫室氣體盤查與產品碳足跡調查，同時導入第三方查驗與驗證機制，取得 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查及 ISO 14068-1:2023 碳中和相關國際標準的第三方查驗與驗證。

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，ESG 如果只是一場活動，它不會真正改變一家公司；但當它被放進公司治理架構，有數據、有制度、有改善目標，最後還能接受第三方驗證，它就會開始變成企業真正的能力。

近年 HOYA BIT 除持續深化合規加密貨幣交易服務外，也逐步投入 AI 輔助平台服務與風險提示、數位資產保管，以及與金融機構的合作。

「金融機構在選擇合作夥伴時，看的絕對不會只有產品。」HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，「尤其當數位資產逐步進入既有金融體系，合作對象會開始問：你的資產怎麼保管？風險怎麼管理？公司怎麼治理？資訊能不能被驗證？發生事件之後有沒有韌性？這些問題最後都回到同一件事—信任。」

她表示，HOYA BIT 希望建立的是成為一家能夠讓消費者、金融機構及國際合作夥伴長期信任的虛擬資產服務業者。「我們希望未來市場認識 HOYA BIT，不只因為這是一個可以買賣加密貨幣的平台，而是因為這是一家具備科技創新能力，同時願意接受高標準治理要求的虛擬資產公司。」