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加密貨幣交易所HOYA BIT 獲Asia FinTech Awards「Best ESGCampaign」

聯合報／ 記者藍鈞達/台北即時報導
HOYA BIT 營運副總張哲豪（右）、市場經理劉香君（左）代表出席 Asia FinTech Awards 2026 頒獎典禮，領取 Best ESG Campaign 大獎，成為該獎項歷屆首家獲獎的台灣加密貨幣交易所。圖／HOYA BIT 提供
HOYA BIT 營運副總張哲豪（右）、市場經理劉香君（左）代表出席 Asia FinTech Awards 2026 頒獎典禮，領取 Best ESG Campaign 大獎，成為該獎項歷屆首家獲獎的台灣加密貨幣交易所。圖／HOYA BIT 提供

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 首度參與 Asia FinTech Awards，即一舉入圍三項決賽，並拿下「Best ESG Campaign」大獎。依 Asia FinTech Awards 官網歷屆公開得獎名單，HOYA BIT成為首家獲得該獎項肯定的台灣加密貨幣交易所。

Asia FinTech Awards 由 FinTech Intel 主辦，自 2021 年舉辦至今，歷屆獲獎企業包括 Airwallex、FWDl、Nium 等亞洲金融科技代表性企業，獎項範圍橫跨支付、銀行科技、數位資產、RegTech、Web3、財富管理與 ESG 等金融科技領域，本屆由新加坡金融科技協會（Singapore FinTech Association）主席 Holly Fang 擔任獨立評審團主席。

HOYA BIT 此次首次參賽，即同時入圍 Best ESG Campaign、Crypto Award 與 Web3 Award 三項決賽，最終以近年持續推動的溫室氣體盤查、產品碳足跡、碳中和及綠電等永續治理行動，在 Best ESG Campaign 類別中勝出。官方評審指出，HOYA BIT 的 ESG 行動具備明確目的，並展現出強大的領導力、執行力與正向影響。

隨著全球數位資產產業逐步制度化，歐盟 MiCA 等監理框架陸續落地，ISSB 永續揭露準則亦逐漸成為國際資本市場的重要共同語言。對數位資產業者而言，市場競爭正從早期追求產品與交易規模，進一步進入「治理成熟度」與「機構信任」的競爭。

對銀行、機構投資人及大型企業而言，一家數位資產業者是否具備長期合作條件，也不再只取決於交易技術或產品能力，而愈來愈重視其內部治理、風險管理、資訊透明度，以及是否具備能被第三方檢驗的管理制度。

HOYA BIT 近年來，陸續完成溫室氣體盤查與產品碳足跡調查，同時導入第三方查驗與驗證機制，取得 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查及 ISO 14068-1:2023 碳中和相關國際標準的第三方查驗與驗證。

台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，ESG 如果只是一場活動，它不會真正改變一家公司；但當它被放進公司治理架構，有數據、有制度、有改善目標，最後還能接受第三方驗證，它就會開始變成企業真正的能力。

近年 HOYA BIT 除持續深化合規加密貨幣交易服務外，也逐步投入 AI 輔助平台服務與風險提示、數位資產保管，以及與金融機構的合作。

「金融機構在選擇合作夥伴時，看的絕對不會只有產品。」HOYA BIT 創辦人彭云嫻表示，「尤其當數位資產逐步進入既有金融體系，合作對象會開始問：你的資產怎麼保管？風險怎麼管理？公司怎麼治理？資訊能不能被驗證？發生事件之後有沒有韌性？這些問題最後都回到同一件事—信任。」

她表示，HOYA BIT 希望建立的是成為一家能夠讓消費者、金融機構及國際合作夥伴長期信任的虛擬資產服務業者。「我們希望未來市場認識 HOYA BIT，不只因為這是一個可以買賣加密貨幣的平台，而是因為這是一家具備科技創新能力，同時願意接受高標準治理要求的虛擬資產公司。」

加密貨幣 Fintech ESG 金融科技

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