日圓連日升值 市場押注日銀9月加大升息力道
日圓近期持續走強，日圓兌美元4日升至156日圓，市場對日本銀行（BOJ）升息預期升溫，帶動日圓快速走升，國銀分析認為，短期日圓走勢仍然偏升，反映日銀在9月升息的機率高達75%，部分投資人更預期單次升息幅度可能超越25個基點，且後續將維持緊縮步調。
國銀分析指出，這波預期主要受到日銀審議委員高田創的談話推動，他暗示升息幅度和頻率將隨經濟與物價情勢靈活調整。同時，美國財政部長貝森特也公開表態，支持日本採取更果斷的貨幣政策行動。
在鷹派預期主導下，短期內匯市風險仍偏向日圓走強。預期日圓兌美元將在155價位附近進行短暫整理。
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