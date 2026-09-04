TISA資產規模逾210億元 董瑞斌籲增租稅誘因擴大參與

台股4日盤中重返4.6萬點，投資熱潮讓許多民眾加入市場，台灣金融服務業聯合總會理事長董瑞斌4日於「金融發展與前瞻研討會」致詞表示，TISA制度自去年推出後，資產總值逾210億元，他建議未來進一步納入租稅誘因，擴大全民參與「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，共享中長期投資成果。

談及資本市場，董瑞斌指出，過去一年台灣資本市場成長幅度大，目前上市櫃公司約1,970家，上市公司整體市值達140兆元，在全球資本市場中排名前五，顯示台灣擁有相當活躍的資本市場。此外，近年ETF成為全民熱衷的投資商品，近兩年總市值翻倍。

談到長期投資，董瑞斌表示，TISA制度自去年推出後，目前開戶人數已達24萬人，帳上資產總值逾210億元。他認為，TISA是全民中長期投資及累積退休資產的重要工具，若希望讓全民共享TISA制度，後續應再增加政策誘因，其中租稅優惠是重要的一環，因此建議未來可進一步將相關租稅誘因納入考量。

董瑞斌指出，今年上半年金融業獲利與盈餘雙創高，截至6月底，本國銀行逾期放款比率僅0.14%，為全球最低水準，堪稱是國際模範生。過去三年是金融各業相當好的黃金時期，以銀行業而言，各家銀行營收均創新高，且在業務發展過程中並未犧牲資產品質。

董瑞斌說，銀行業深知中小企業是台灣經濟發展的骨幹，截至今年6月底，銀行對中小企業授信餘額約11.3兆元，占銀行對企業放款比重近63%，顯示銀行業並未特別偏重大型企業，而是持續支持中小企業發展。

在壽險業方面，董瑞斌表示，近年壽險業陸續推出各類保單，其中有兩項較具社會公益性，包括小額終老保險及微型保險，顯示壽險業持續提供高齡及弱勢族群重要保障。

董瑞斌指出，雖然過去三年金融業各項經營指標表現良好，但若與全球一流金融機構相比，台灣金融業仍有很長的路要走。除金融機構本身持續精進、優化外，政府各部會也應同心協力，共同打造適合金融業永續發展的環境。而金融總會長期扮演產官學溝通角色，每年出版金融建言白皮書，針對法規鬆綁、行政手續簡化、監理模式調整及減輕賦稅負擔等議題提出建議，並與金融同業及金融研究相關學術團體討論、整合意見後提供相關部會參考採納。

對金融業的社會責任，董瑞斌則呼籲，當金融業營收及盈餘創新高時，也代表客戶對金融業的信任創新高，金融業肩負的義務也隨之提高。因此，金融機構除經營好事業外，也應更有系統、制度化地做好回饋，除回饋股東，也應回饋員工、客戶及社會，也需因應未來發展趨勢，盡力照顧客戶在人生各階段的需求，從「搖籃到搖椅」，充分提供各階段所需要的金融服務，發揮金融業保障國民財務需求的功能。