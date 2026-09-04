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裕融強化東南亞市場布局打造第二成長引擎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

裕融上半年獲利穩健成長，資產品質持續改善，關注融資租賃納管後市場變化兼顧消費者保護與普惠金融；瞄準東南亞市場融資市場需求，馬來西亞、菲律賓更成為裕融海外業務新成長引擎，看好對整體獲利的貢獻度持續放大。

裕融企業表示，2026年上半年營運維持穩健，隨著資產品質改善、呆帳費用下降，獲利持續成長。面對融資租賃業納入《金融消費者保護法》管理後的市場變化，裕融認為，產業支持強化消費者保護及資訊透明，也期待政策在風險控管與普惠金融間取得平衡。

裕融營運表現愈來愈好，2026年上半年合併總資產達2,897億元，年增1.9%；合併營收195.51億元，年減1.7%，但受惠呆帳費用年減26.6%，合併營業利益28.89億元、年增2.2%，稅後純益23.41億元、年增3.6%，每股盈餘3.79元，高於去年同期3.65元。

裕融指出，台灣地區30天以上延滯率降至1.35%，中國大陸則降至2.15%，資產品質持續改善。

自2024年5月起陸續配合融資租賃業自律規範，並因應金融消費者保護相關制度，持續強化內部作業、資訊揭露及申訴處理機制。從金融消費評議中心資料觀察，納管後整體融資租賃業申訴案件增加，部分也反映消費者對正式申訴及評議管道的認知提升。

另一方面，合法業者授信規範日益完整後，部分無法取得銀行授信、但仍有實際資金需求的族群，其融資選項可能受到限縮。依警政統計，重利罪起訴案件由2023年1至11月687件，增至2025年同期926件，兩年間增加約34.8%。裕融認為，兩者未必存在直接因果關係，但非法高利貸案件增加值得關注，政策除保障消費者，也可思考如何讓資金需求留在透明、可監督的合法金融體系。

裕融表示，融資租賃公司長期扮演銀行體系的輔助與補充角色，未來若能在完善風險控管、資訊揭露及消費者保護前提下，持續研議合規業者服務客戶融資需求的合理空間，將有助兼顧金融秩序與普惠金融。

此外，針對近年儲能市場供需失衡致零元投標的現象，裕融認為，儲能對穩定電網及能源轉型仍極為關鍵，未來若能建立合理價格與需求機制、完善緊急調度補償並擴大儲能應用，有助提升電網韌性及產業長期發展。

裕融 東南亞 布局

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