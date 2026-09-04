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星展銀攜手《Garena 傳說對決》 迎接遊戲十周年里程碑
星展銀行（台灣）持續深耕年輕族群及數位娛樂生態圈，攜手《Garena 傳說對決》迎接遊戲十週年里程碑。
今年《傳說十週年演唱會》由i-dle成員舒華與黃偉晉共同主持，以及Minnie等重量級卡司同台演出，打造專屬玩家的音樂盛宴。而《Garena 傳說對決》遊戲內亦將推出星展聯名卡友專屬抽獎活動，符合資格之卡友有機會獲得《傳說十週年演唱會》門票，免費攜伴共襄盛舉。除十週年系列活動專屬禮遇外，星展傳說對決聯名卡亦持續提供多元卡友回饋。
《傳說十週年演唱會》將於2026年10月31日晚間於台北大巨蛋盛大舉辦，卡友可於9月18日中午12點起享有優先購票權益；《GCS 2026夏季總決賽》也將於10月31日上午熱血開戰，卡友可於2026年10月8日中午12點優先購票，親眼見證年度冠軍誕生。
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