從短債找機會 00990B 經理人揭三招債券布局關鍵

美國政府債務規模突破40兆美元，財政疑慮一度推升30年美債殖利率達5.3%，加上聯準會主席華許（Kevin Warsh）於全球央行年會釋出鷹派訊號，債券市場同時面臨財政、政策不確定性。國泰投信表示，除利率方向，債券布局更應著重「天期、票息、信用品質」。具備月配息機制的國泰收益非投等債（00990B）聚焦「短天期、高票息、明日之星信用升級機會」三大特色，自7月初掛牌後，即將於9月23日迎來首次除息，投資人若欲參與本次配息，最晚須於22日買進，預定10月20日發放。

00990B基金經理人陳韻竹表示，近期長天期美債受到財政赤字、債券供給及政策預期等多重因素影響，殖利率維持高檔，加上華許強調通膨仍高於2%目標，在Fed政策方向尚未明朗下，美債殖利率短線可能持續高檔震盪，也使控制債券天期的重要性提高，須留意的是，相較於長天期債券，短天期債券受到利率變化影響會相對低。

00990B基金經理人陳韻竹補充，除天期之外，同時還要留意「信用分化」，今年以來整體美國非投資等級債信用利差（OAS）仍處歷史相對低檔，但CCC級債券利差已明顯擴大，與BB、B級債券走勢脫鉤，顯示風險逐漸集中於財務體質較弱的企業，目前並非全面性的信用惡化，而是更加考驗投資人選債能力。

00990B追蹤的彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數主要投資剩餘年限1至5年的非投資等級公司債，在選券機制上，指數採取更嚴格的信用篩選標準，運用一票否決機制，只要三大信評機構任一評等落於CCC+以下即予以排除，降低弱質企業信用風險，同時篩選票面利率前30%的券種，並設定單一發行人權重上限2%、單一產業上限15%，降低過度集中風險對投資組合的影響，兼顧票息機會與風險分散。

截至9月1日，00990B成分債的平均存續期間約1.69年，在當前利率仍處相對高檔的環境下，兼具收益吸引力與較低利率敏感度的短天期債券，已是債市布局焦點。尤其近期股市位處相對高檔、震盪加劇，投資人除掌握股市成長機會外，債券仍是資產配置不可或缺的重要一環，透過股債搭配，有助分散單一市場風險、降低整體投資組合波動。