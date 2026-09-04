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聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

股匯雙響炮 國際匯市變動有利於新台幣緩升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北股匯今早同步回升，台股開盤站回5日線，新台幣匯價以31.72開出，小升3.5分。

美國8月ISM服務業PMI升至55.4，創6個月新高，預期54.3。新訂單增速強勁；但價格支付指數飆升至 72.6，創近四年新高。此外，聯準會理事沃勒表示，近期數據顯示通膨出現部分降溫跡象，要是下周出爐的通膨數據沒有出現意外，他傾向於在本月會議上，利率按兵不動。

美元指數再回落至99之下。 日圓週四升破156，單日升幅一度達2%，創美日聯合干預以來最佳單日表現。

匯銀分析，美元回落再加上日圓反彈，國際匯市變動，有利於新台幣緩升。

股匯 新台幣 美元指數

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