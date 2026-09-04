緯穎財務長盼從鏈上「借錢」

國泰金控（2882）資訊長吳建興昨（3）日提到，近期的確有銀行客戶提出穩定幣需求，目前只能請客戶去虛擬資產交易平台開個帳戶，但有些大公司金額都很大，放在規模相對小的虛擬資產交易平台，也不放心，他希望銀行將來能做穩定幣等虛擬資產的交換、移轉。

吳建興與緯穎財務長暨永續長陳昌偉昨天在「FinTechOn2026暨亞洲金融科技（AFA）高峰會」上同場座談。陳昌偉提出兩個希望，一是，未來可以直接在鏈上借貸穩定幣等虛擬貨幣。二是，借來的虛擬貨幣不用轉成法幣，就可直接使用。

陳昌偉會後補充說，在傳統銀行體系的融資，如果大家都在搶，成本會愈搶愈高，但是明明有一塊虛擬貨幣的世界，「那是一個新的資源，企業可以借來支應營運所需」，例如鏈上借來的穩定幣可以拿去買存貨、付貨款等。

他形容，對企業來說，營運資金就像「衣櫃裡的衣服永遠不嫌多」，要找到多元資金來源，更能因應可能的突發狀況。