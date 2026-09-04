緯穎：FinTech應融入供應鏈 穩定幣跨境交易啟動試跑

緯穎科技（6669）董事長洪麗寗昨（3）日出席「FinTechOn2026暨亞洲金融科技（AFA）高峰會」時指出，進入AI時代，數據正以毫秒級速度流動，市場需求可在一夜之間翻轉，這讓科技業者生產排程可以即時動態調整，實體產品也可迅速跨國界移動，然而卻有一個關鍵環節始終跟不上這個速度，那就是「資金」。

她舉緯穎的經驗，緯穎營運橫跨多個國家、幣別、銀行體系與監管架構，今天緯穎幾乎能即時追蹤原物料、生產進度與物流狀況，但卻依然碰到資金與牽涉金流所需的信用與信任驗證，難以跟上「數據」和「貨物」的速度。

洪麗寗談話重點

這是洪麗寗連續第二年在AFA高峰會發表演說，去年她分享了金融科技（FinTech）如何「串聯」全球供應鏈，今年她更催促金融科技必須「融入」供應鏈，尤其在AI代理時代，金融科技的變革，速度應當要更快、供應鏈融資要更透明。

她描述，一個AI代理未來能自動預測零件需求、下達訂單、確認產能、調度物流、觸發供應鏈融資，並直接完成付款，這一切可能在數毫秒內自動完成，「機器很快就能做好決策與交易，但我們的金融體系與真的底層架構準備好了嗎？」

緯穎財務長暨永續長陳昌偉昨天下午出席同場活動時也提到，日前緯穎試跑第一筆穩定幣跨境支付交易，花了四小時15分，「好像登陸月球一樣慢」，也比傳統匯款方式的三小時還久，不過現在速度已大幅縮短到兩分鐘，「現在使用經驗是快速、有效率」。

陳昌偉提到，緯穎的客戶都是大型公司，大部分在先進國家，目前暫時對使用穩定幣還沒有迫切需求，但是此刻整個生態系都在面對AI新時代，「我們是做伺服器的，在生態系裡必須要有角色。」