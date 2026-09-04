台幣連二貶 淪最弱亞幣
受到外資提款台股並匯出影響，新台幣兌美元匯價昨（3）日承壓，終場收在31.755元、貶值2.7分，單日貶幅0.09%，成為最弱亞幣，總成交金額達27.31億美元。外資昨日在集中市場再賣超481億元，隨即將資金匯出，成為壓抑新台幣匯率的主因。
昨日新台幣兌美元以31.75元開出，盤中最高觸及31.7元，最低下探至31.827元，全日高低震盪達1.27角。匯銀人士指出，近期國際金融市場遭逢美債風暴延燒，美元指數震盪加劇，單日下跌0.45%；在美元走弱下，亞幣明顯有撐，但因外資在台股賣超壓力，新台幣陷多空夾擊，短線震盪加劇。
央行統計，昨日非美貨幣普遍走升，日圓強彈1.62%，韓元升值0.66%，星元上揚0.33%，人民幣小升0.06%，歐元也上揚0.23%，僅新台幣單日走貶0.09%，成為最弱亞幣。
如果拉長天期觀察，自今年以來，韓元升值6.54%為最多、人民幣升值4.03%、星元升值1.36%、歐元貶值1.12%、新台幣則貶值1%，日圓貶值0.36%，新台幣在主要貨幣中仍偏弱。
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