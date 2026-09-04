國壽「未來健康日」 9月24日登場

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰人壽將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日（Cathay Life Wellness Day）」論壇，現場將發表最新《2026國泰人壽保戶健康年報》，並匯聚政府、醫療、國際保險、科技及健康產業代表，持續打造陪伴國人健康生活的完整生態圈。國泰人壽／提供
國泰人壽將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日（Cathay Life Wellness Day）」論壇，現場將發表最新《2026國泰人壽保戶健康年報》，並匯聚政府、醫療、國際保險、科技及健康產業代表，持續打造陪伴國人健康生活的完整生態圈。國泰人壽／提供

台灣邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並連續三年透過分析保戶數據，提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，即日起開放報名。

除了發表最新《2026國泰人壽保戶健康年報》、揭露國人終身醫療與照護費用推估，並匯聚政府、醫療、國際保險、科技及健康產業代表，從「數據洞察、行動實踐、跨界共好」三大面向，探討延長國人健康餘命的關鍵解方，持續打造陪伴國人健康生活的完整生態圈。

國壽以近800萬名保戶數據為基礎，研究視角從「活得久」推進到「能健康多久」，重新檢視健康時間、疾病負擔與醫療照護間的關係；今年年報將首度從更完整的生命歷程視角，揭示哪些健康風險正在消耗國人的健康時間，以及人生不同階段可能面對的醫療與照護挑戰，於「2026國泰人壽未來健康日」首度公開。

活動上半場將從「看見問題」走向「共同找解方」，國壽總經理林昭廷將分享國壽推動健康經營的策略與目標，並由國壽健康智庫博士林民浩首度揭曉《2026國泰人壽保戶健康年報》，以保戶數據描繪國人的健康時間與健康風險樣貌，並邀集政府、醫療及保險業代表，探討「提升台灣健康餘命的跨界行動」。

下半場聚焦「國際借鏡」與「在地實踐」，邀請日本住友生命資料科學長Yosuke Fujisawa分享「Vitality健康促進模式」及日本實務經驗，FWD Group健康業務負責人Handson Chiweshenga帶來亞洲健康生態圈、數據及AI應用服務案例；最後串聯Google、國泰綜合醫院、神坊資訊跨界夥伴，從AI科技、預防醫療、點數串接及「FitBack健康吧」健康促進平台，探索不同產業如何打造更完整的健康生態圈。

國壽 健康 國泰人壽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

健康就是最好的永續財 南山人壽發布《2025年永續報告書》

凱基人壽以運動助攻大健康 推廣體育文化

從偏鄉醫療到金融安全防護 南山人壽發揮永續影響力

健康照護接軌永續 中山醫大「APSAA亞太永續行動獎」摘金

相關新聞

合庫銀行大舉徵才 起薪40K

因應數位轉型需求及儲備未來所需人力，合庫銀行年底前釋出180名職缺，工作地點涵蓋全台，其中一般金融人員158名，社會新鮮人、跨領域人才及有意轉換跑道者皆可報名，以及具2年工作經驗徵授信及外匯人員22名。有意加入合庫大家庭者，即日起至16日止，至台灣金融研訓院網站報名。

虛擬幣商添二家新業者 增至十家

虛擬通貨服務商（VASP）業者再添新兵，金管會昨（3）日公布新增二家VASP業者已完成洗錢防制登記，分別為分別是台鋼數位資產和優答台灣，業者總數由原本八家增至十家，取得登記後，只要申請加入VASP公會，即可正式開業。隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，吸引更多傳統企業與新創業者加入，國內VASP市場持續擴大。

台幣優利存款 年息衝16.8%

隨市場利率環境變化，台幣優利存款持續受用戶青睞。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案。其中，將來銀行主打38,888元內可享八天年利率16.8%的高利活存，為目前市場最優利率；遠東商銀近日推出業界首創「定活存一體」的專案，且活存優惠2.435%比定存利率還高，讓民眾在追求收益的同時，也保有資金運用彈性。

投資詐騙猖獗 第2季季增19%…疑與台股震盪有關

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會昨（3）日公布統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

國壽「未來健康日」 9月24日登場

台灣邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並連續三年透過分析保戶數據，提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，即日起開放報名。

TISA 周年 規模逾210億

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上路滿一年，吸金升溫，但下一階段還得過兩關。據金管會統計，截至8月21日止，TISA開戶數達24萬4,218戶、整體基金申購量101.1億元、基金資產規模（AUM）達210.6億元；下一步要闖產品吸引力與政策誘因兩關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。