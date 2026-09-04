國壽「未來健康日」 9月24日登場

台灣邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並連續三年透過分析保戶數據，提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，即日起開放報名。

除了發表最新《2026國泰人壽保戶健康年報》、揭露國人終身醫療與照護費用推估，並匯聚政府、醫療、國際保險、科技及健康產業代表，從「數據洞察、行動實踐、跨界共好」三大面向，探討延長國人健康餘命的關鍵解方，持續打造陪伴國人健康生活的完整生態圈。

國壽以近800萬名保戶數據為基礎，研究視角從「活得久」推進到「能健康多久」，重新檢視健康時間、疾病負擔與醫療照護間的關係；今年年報將首度從更完整的生命歷程視角，揭示哪些健康風險正在消耗國人的健康時間，以及人生不同階段可能面對的醫療與照護挑戰，於「2026國泰人壽未來健康日」首度公開。

活動上半場將從「看見問題」走向「共同找解方」，國壽總經理林昭廷將分享國壽推動健康經營的策略與目標，並由國壽健康智庫博士林民浩首度揭曉《2026國泰人壽保戶健康年報》，以保戶數據描繪國人的健康時間與健康風險樣貌，並邀集政府、醫療及保險業代表，探討「提升台灣健康餘命的跨界行動」。

下半場聚焦「國際借鏡」與「在地實踐」，邀請日本住友生命資料科學長Yosuke Fujisawa分享「Vitality健康促進模式」及日本實務經驗，FWD Group健康業務負責人Handson Chiweshenga帶來亞洲健康生態圈、數據及AI應用服務案例；最後串聯Google、國泰綜合醫院、神坊資訊跨界夥伴，從AI科技、預防醫療、點數串接及「FitBack健康吧」健康促進平台，探索不同產業如何打造更完整的健康生態圈。