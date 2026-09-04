投資詐騙猖獗 第2季季增19%…疑與台股震盪有關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會昨（3）日公布統計，今年第2季GoogleMeta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

投資詐騙廣告從去年首季的史上高峰一路降溫。2025年首季通報13,676件，第2季降至11,588件、第3季7,923件，第4季再降至5,562件，今年首季續減至5,223件，連續四季下滑。

但第2季趨勢突然反轉，單季增加971件至6,194件，季增18.6%，也是去年首季以來首度季增。投資詐騙廣告是否再度蠢動，已成金管會觀察重點。

金管會主秘尚光琪指出，第2季通報量增加，可能與台股劇烈波動有關，金管會已請證交所加強蒐報，後續仍須拉長時間觀察趨勢。

不過，這波反彈目前仍處相對低檔。即便第2季通報量較上季增加，但較去年同期則是減少46.5%，上半年合計11,417件、年減54.8%，是否真正扭轉過去一年的下降趨勢，仍待觀察。

為遏止網路投資詐騙廣告，金管會從2023年起與Google、Meta及相關部會建立蒐報機制。由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法、偽冒名人等疑似投資詐騙廣告，再通報平台快速下架。

金管會提醒，目前常見投資詐騙手法有四大類。一是透過電話、簡訊或LINE群組，以分享投資經驗、高額獲利等話術吸引投資人加入群組。

二是推薦下載假投資平台App，宣稱可搶漲停股票、保證獲利。三是假冒合法金融機構或財經專家名義，成立LINE投資群組招攬民眾。

四是以虛擬通貨交易平台為餌，宣稱投資虛擬貨幣可獲高額報酬，誘使民眾投入資金。

值得注意的是，第2季投資詐騙廣告雖止跌回升，民眾向證期局陳情申訴案件仍在低檔。2023年為787件、2024年升至941件高峰，2025年反轉降至512件，今年前四月則為132件，目前尚未同步反彈。

詐騙 Google Meta

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

高資產客戶存款配置降至40% 四年低點

三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

相關新聞

合庫銀行大舉徵才 起薪40K

因應數位轉型需求及儲備未來所需人力，合庫銀行年底前釋出180名職缺，工作地點涵蓋全台，其中一般金融人員158名，社會新鮮人、跨領域人才及有意轉換跑道者皆可報名，以及具2年工作經驗徵授信及外匯人員22名。有意加入合庫大家庭者，即日起至16日止，至台灣金融研訓院網站報名。

虛擬幣商添二家新業者 增至十家

虛擬通貨服務商（VASP）業者再添新兵，金管會昨（3）日公布新增二家VASP業者已完成洗錢防制登記，分別為分別是台鋼數位資產和優答台灣，業者總數由原本八家增至十家，取得登記後，只要申請加入VASP公會，即可正式開業。隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，吸引更多傳統企業與新創業者加入，國內VASP市場持續擴大。

台幣優利存款 年息衝16.8%

隨市場利率環境變化，台幣優利存款持續受用戶青睞。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案。其中，將來銀行主打38,888元內可享八天年利率16.8%的高利活存，為目前市場最優利率；遠東商銀近日推出業界首創「定活存一體」的專案，且活存優惠2.435%比定存利率還高，讓民眾在追求收益的同時，也保有資金運用彈性。

投資詐騙猖獗 第2季季增19%…疑與台股震盪有關

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會昨（3）日公布統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

國壽「未來健康日」 9月24日登場

台灣邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並連續三年透過分析保戶數據，提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，即日起開放報名。

TISA 周年 規模逾210億

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上路滿一年，吸金升溫，但下一階段還得過兩關。據金管會統計，截至8月21日止，TISA開戶數達24萬4,218戶、整體基金申購量101.1億元、基金資產規模（AUM）達210.6億元；下一步要闖產品吸引力與政策誘因兩關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。