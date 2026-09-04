投資詐騙猖獗 第2季季增19%…疑與台股震盪有關

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會昨（3）日公布統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

投資詐騙廣告從去年首季的史上高峰一路降溫。2025年首季通報13,676件，第2季降至11,588件、第3季7,923件，第4季再降至5,562件，今年首季續減至5,223件，連續四季下滑。

但第2季趨勢突然反轉，單季增加971件至6,194件，季增18.6%，也是去年首季以來首度季增。投資詐騙廣告是否再度蠢動，已成金管會觀察重點。

金管會主秘尚光琪指出，第2季通報量增加，可能與台股劇烈波動有關，金管會已請證交所加強蒐報，後續仍須拉長時間觀察趨勢。

不過，這波反彈目前仍處相對低檔。即便第2季通報量較上季增加，但較去年同期則是減少46.5%，上半年合計11,417件、年減54.8%，是否真正扭轉過去一年的下降趨勢，仍待觀察。

為遏止網路投資詐騙廣告，金管會從2023年起與Google、Meta及相關部會建立蒐報機制。由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法、偽冒名人等疑似投資詐騙廣告，再通報平台快速下架。

金管會提醒，目前常見投資詐騙手法有四大類。一是透過電話、簡訊或LINE群組，以分享投資經驗、高額獲利等話術吸引投資人加入群組。

二是推薦下載假投資平台App，宣稱可搶漲停股票、保證獲利。三是假冒合法金融機構或財經專家名義，成立LINE投資群組招攬民眾。

四是以虛擬通貨交易平台為餌，宣稱投資虛擬貨幣可獲高額報酬，誘使民眾投入資金。

值得注意的是，第2季投資詐騙廣告雖止跌回升，民眾向證期局陳情申訴案件仍在低檔。2023年為787件、2024年升至941件高峰，2025年反轉降至512件，今年前四月則為132件，目前尚未同步反彈。