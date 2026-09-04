張傳章兼兆豐投信董座 鋪路公公併

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

財政部正積極推動公股投信整併案，兆豐金控（2886）昨（3）日代子公司兆豐投信公告重大訊息，董事會決議推選兆豐金控總經理張傳章擔任兆豐投信董事長，職務由原先的「暫代董事長」調整為正式董事長，新人事案自即日起生效。

目前公股體系正研議將第一金投信、兆豐投信、合庫投信與華南永昌投信等四大公股投信進行整併，市場預期將以第一金投信為存續主體推進整併程序，以改善公股投信在資產管理市場規模分散、難與民營龍頭抗衡的現況。

在整併架構與換股細節持續協商階段，四大公股投信的人事布局備受關注。

市場人士分析，四大公股投信整併牽涉第一金、兆豐金、合庫金與華南金四家不同上市金控的股權分配、換股比例、董事席次及通路整合等複雜協商。由熟悉金控整體營運的張傳章親自坐鎮兆豐投信董座，能維持兆豐投信目前業務與人事的穩定運作及後續公股整併談判。

兆豐 投信 金控

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