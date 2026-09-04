國票證100億聯貸案 簽約

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

近期台股成交量雖有減少，但全民投資熱度仍在，為因應融資業務與台股T+2的交割款需求，國票金控（2889）昨（3）日代子公司國票證券發布重大訊息公告，國票證券已正式與聯貸銀行團簽署聯合授信合約，總額度為新台幣100億元。此次授信合約期間自首次動用日起算三年，主要目的為充實中期營運周轉資金，以因應日常業務運作，穩健資金來源。

此次聯貸案由元大銀行、永豐銀行、彰化銀行、玉山銀行、土地銀行、台企銀及全國農業金庫等七家金融機構共同參與，授信合約為首次動用日起算三年。不同於現金增資或發行次順位債券主要著眼於提升資本適足率（BIS）與擴充業務的承作胃納量，聯貸案或銀行借款的核心功能在於提供穩定且具延續性的流動資金來源。

金融業者指出，券商在日常營運中，無論是承作投資人信用交易的融資業務，或是面臨台股「T+2」交割款項的日常撥付，皆具備龐大的資金調度需求，為穩定中期現金流來源，國票證選擇與銀行團簽署聯貸案共100億元。

券商在短期流動性調度上，多仰賴發行天期約90天的商業本票（CP）或1年期以內的銀行短期借款，但短期工具到期後必須頻繁續約尋找新資金。

聯貸案 國票證券 國票金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

券商爭取放寬融通額度落空 金管會維持淨值四倍上限

國銀放款信賴產業逼近5兆

森崴虧損200億陷債務危機！網關注「哪些銀行有借錢」緊盯聯貸曝險

弘憶股獲輝達力挺

相關新聞

合庫銀行大舉徵才 起薪40K

因應數位轉型需求及儲備未來所需人力，合庫銀行年底前釋出180名職缺，工作地點涵蓋全台，其中一般金融人員158名，社會新鮮人、跨領域人才及有意轉換跑道者皆可報名，以及具2年工作經驗徵授信及外匯人員22名。有意加入合庫大家庭者，即日起至16日止，至台灣金融研訓院網站報名。

虛擬幣商添二家新業者 增至十家

虛擬通貨服務商（VASP）業者再添新兵，金管會昨（3）日公布新增二家VASP業者已完成洗錢防制登記，分別為分別是台鋼數位資產和優答台灣，業者總數由原本八家增至十家，取得登記後，只要申請加入VASP公會，即可正式開業。隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，吸引更多傳統企業與新創業者加入，國內VASP市場持續擴大。

台幣優利存款 年息衝16.8%

隨市場利率環境變化，台幣優利存款持續受用戶青睞。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案。其中，將來銀行主打38,888元內可享八天年利率16.8%的高利活存，為目前市場最優利率；遠東商銀近日推出業界首創「定活存一體」的專案，且活存優惠2.435%比定存利率還高，讓民眾在追求收益的同時，也保有資金運用彈性。

投資詐騙猖獗 第2季季增19%…疑與台股震盪有關

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會昨（3）日公布統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

國壽「未來健康日」 9月24日登場

台灣邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並連續三年透過分析保戶數據，提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，將於24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，即日起開放報名。

TISA 周年 規模逾210億

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）上路滿一年，吸金升溫，但下一階段還得過兩關。據金管會統計，截至8月21日止，TISA開戶數達24萬4,218戶、整體基金申購量101.1億元、基金資產規模（AUM）達210.6億元；下一步要闖產品吸引力與政策誘因兩關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。