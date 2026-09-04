國票證100億聯貸案 簽約

近期台股成交量雖有減少，但全民投資熱度仍在，為因應融資業務與台股T+2的交割款需求，國票金控（2889）昨（3）日代子公司國票證券發布重大訊息公告，國票證券已正式與聯貸銀行團簽署聯合授信合約，總額度為新台幣100億元。此次授信合約期間自首次動用日起算三年，主要目的為充實中期營運周轉資金，以因應日常業務運作，穩健資金來源。

此次聯貸案由元大銀行、永豐銀行、彰化銀行、玉山銀行、土地銀行、台企銀及全國農業金庫等七家金融機構共同參與，授信合約為首次動用日起算三年。不同於現金增資或發行次順位債券主要著眼於提升資本適足率（BIS）與擴充業務的承作胃納量，聯貸案或銀行借款的核心功能在於提供穩定且具延續性的流動資金來源。

金融業者指出，券商在日常營運中，無論是承作投資人信用交易的融資業務，或是面臨台股「T+2」交割款項的日常撥付，皆具備龐大的資金調度需求，為穩定中期現金流來源，國票證選擇與銀行團簽署聯貸案共100億元。

券商在短期流動性調度上，多仰賴發行天期約90天的商業本票（CP）或1年期以內的銀行短期借款，但短期工具到期後必須頻繁續約尋找新資金。