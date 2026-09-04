台幣優利存款 年息衝16.8%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

隨市場利率環境變化，台幣優利存款持續受用戶青睞。各大銀行近期紛紛推出優惠存款專案。其中，將來銀行主打38,888元內可享八天年利率16.8%的高利活存，為目前市場最優利率；遠東商銀（2845）近日推出業界首創「定活存一體」的專案，且活存優惠2.435%比定存利率還高，讓民眾在追求收益的同時，也保有資金運用彈性。

將來銀行即日起至12月31日，針對新戶祭出新台幣38,888元額度內享16.8%年利率，為目前市場上最高，但需留意優惠天期僅有八天。

王道銀行（O-Bank）即日起推出「回饋金撲滿（Lucky Money）」，王道卡友只要開啟回饋金撲滿，刷簽帳金融卡的基本刷卡回饋金便可直接存入此撲滿，並於活動期間存入回饋金新台幣1元以上，次一營業日起至活動截止（12月31日）前撲滿內之所有餘額皆可享年利率12%優惠，存額無上限。另外，即日起至9月30日，客戶可享3個月期定存年利率2.2%優惠，單筆定存最低起存金額為2萬元(含)整，單筆定存最高上限為1,000 萬元(含)整，每人可承作99筆。客戶新增存款可享9個月期定存年利率2.35%優惠。

聯邦銀NewNewBank針對新戶推出新台幣高利活儲，新戶享「成功開戶次一月份利息結算日」新台幣15萬元內年利率10%優惠，逾10萬元享年利率高利活儲1.5%優惠 ；另外，舊戶完成指定任務，享40萬元內最高年利率3%優惠，活動期間至2027年1月20日截止。

為化解民眾怕「定存怕綁死、活存利息低」的焦慮，遠東商銀Bankee社群銀行推出業界首創的「靈活存」專案，將定存與活存放進同一套資金配置，讓資金兼具定存的穩健收益與活存的隨時機動性。

即日起至12月31日民眾只要以符合條件的新資金，透過Bankee App開立1年期固定年利率1.78%定存，另可取得定存本金50%的高利活存額度，享年利率2.435%。單筆最低只要新台幣1萬元就能起存，單筆最高300萬元，筆數無上限。

台新Richart新台幣優利定存專案活動至9月30日止，只要符合新資金條件，單筆可承作1萬元至200萬元，透過Richart App專屬牌卡承作即享6個月定存2.2%優利年息。除了定存專案再升級，台新Richart同步推出新戶雙重優惠。

新戶於Richart App中開啟優利子帳戶後，再享優利子帳戶30萬元內3.5%活儲優惠。

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