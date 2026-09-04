虛擬幣商添二家新業者 增至十家

虛擬通貨服務商（VASP）業者再添新兵，金管會昨（3）日公布新增二家VASP業者已完成洗錢防制登記，分別為分別是台鋼數位資產和優答台灣，業者總數由原本八家增至十家，取得登記後，只要申請加入VASP公會，即可正式開業。隨著《虛擬資產服務法》於今年6月底三讀通過，吸引更多傳統企業與新創業者加入，國內VASP市場持續擴大。

金管會去年9月22日公布已完成洗錢防制登記制的VASP業者名單共有九家，今年1月底鴻朱數位（HzBit）公告結束營業而剩下八家，隨著《虛擬資產服務法》6月底三讀通過，金管會有意推動數位金融、區塊鏈金融與傳統金融三軌並行，其他國內外業者摩拳擦掌加入市場，今年中新業者陸續送件申請登記制，昨日確定已有二家業者申請通過，待加入VASP公會即可正式開業。

台鋼數位資產管理對外品牌名稱為「TSG EX」，其8月份送件審核最後關卡並面談，申請項目包括虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商等業務，實收資本額為2億元，確定四項業務全數通過。待正式開業後，台鋼數位資產初步先以交換商業務為主，再逐步擴大業務範疇。

優答台灣則是新加坡虛擬資產錢包與基礎設施平台Liminal在台登記的公司名稱，對外品牌名稱為「Liminal」，主要取得虛擬資產保管商營業資格，目前在台有過半數的交易平台業者都是Liminal的技術架構合作對象，包括幣託BitoPro、MaiCoin、跨鏈等。Liminal指出，託管業務取得洗錢防制登記後，將以合規身分深化與本地金融機構、交易平台、保管業者及企業客戶的合作，搶攻機構級虛擬資產基礎建設商機，至於保管業務則待進一步規劃。

根據金管會VASP登記辦法規定，已完成洗錢防制登記制的VASP業者，需在完成登記日起算六個月內開始營業，且必須加入VASP公會才得以營業，若有6個月內不能開始營業的正當理由，可於期限內檢具申請書申請展延一次、最多六個月為限。至於兩家新業者若要加入VASP公會，需填寫及簽署相關文件，經理事長核定入會資格後准其入會，再提報公會理事會追認，並由本會報主管機關備查。