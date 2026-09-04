新興市場債 吸引力十足

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國國債突破40兆美元再創歷史新高，公債市場承壓。法人指出，受到地緣政治風險升高及許多成熟市場的債務節節上揚，公債殖利率都已到多年或波段高點。相形之下，許多新興市場財政紀律佳，評價面及殖利率都有吸引力

在制度方面，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人何英信表示，許多新興國家已建立財政規則等制度性框架，以更審慎管理財政，貨幣政策獨立性也已強化。

何英信指出，新興市場如今已廣泛採用通貨膨脹目標制度，因此能擁有較高的實質政策利率，優於許多成熟國家實質政策利率普遍低落甚至為負值的情形。

何英信表示，新興市場債券指數的到期殖利率歷來高於多數傳統成熟市場債券，收益是總報酬的重要貢獻來源。若新興國家基本面持續改善，也將帶來風險溢酬進一步收斂的資本增值機會。

何英信指出，過去15年來，機構與零售投資人大幅降低對新興市場債券的整體配置，這波資金輪動伴隨對美國資產的集中度提高。如果重新增加新興市場債券配置，有助於降低投資組合在區域、產業及貨幣上的集中風險，同時保有具吸引力的收益潛力。

富蘭克林投顧表示，相較於成熟市場，新興市場債券殖利率較高，且具備潛在的匯兌收益機會。新興市場債不再是戰略配置，而是逐步邁向結構性核心配置。

威廉博萊新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕（Lih-Yann Tan）表示，許多新興市場經濟體受惠於政策框架更健全、基本面改善、成長前景強勁。在全球固定收益市場中，新興市場當地貨幣債券極具吸引力，卻常被市場低估。新興市場實質利率高，具備多元化優勢，可望成為長期投資人的理想選擇之一。

貝萊德智庫指出，新興市場債基本面改善，投資吸引力提升。

吸引力 國債 殖利率

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