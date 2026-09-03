金管會公布TISA周年成績單吸金升溫 第二年要闖兩關

TISA上路滿一年，吸金升溫，但下一階段還得過兩關。據金管會統計，截至8月21日止，TISA開戶數達24萬4,218戶、整體基金申購量101.1億元、基金資產規模（AUM）達210.6億元；下一步要闖產品吸引力與政策誘因兩關。

不過，該TISA整體數字是涵蓋原有好享退、好好退休等基金。據金管會統計，若單看新增53檔TISA級別基金，累計申購量是76.12億元，占整體75%；AUM僅88.31億元、占42%。

單看TISA吸金動能仍在升溫，6月申購10.40億元、7月10.90億元、8月10.99億元，已連續三個月站上10億元。換言之，第一階段已初步證明TISA具備吸金能力。

但吸得到錢，不一定代表投資人願意長抱，第一關就是產品吸引力。面對市場質疑「績效好的基金是否未納入TISA」，金管會官員說，基金好壞不能只看報酬率，也要衡量風險與波動，高報酬不等於適合退休長期投資。

金管會指出，TISA基金追求的是中長期、紀律投資，基金是否納入，會依長期投資目的及相關標準審查。

TISA基金委員會每半年召開一次會議，審定基金篩選、發行及銷售規則，並定期檢視投資績效。

第一階段則先從「降費」著手，TISA級別基金經理費須低於1%，並免收申購手續費，同時要求定期定額、原則上連續扣款24個月，希望藉低成本培養長期投資習慣。

第二關則是政策誘因。金管會目前正跨部會研議第二階段TISA政策，對市場關注是否採遞延課稅等方式，僅表示仍在研究，待方案確定後再對外說明。

TISA第一年靠低費率與定期定額把資金吸進來，第二年真正的考驗，是如何讓投資人願意把錢留下來、持續投入。

金融圈指出，產品吸引力能否獲得認同，加上租稅等政策誘因能否接棒，將決定TISA能否真正成為退休儲備第三支柱。