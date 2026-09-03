金管會公布TISA周年成績單吸金升溫 第二年要闖兩關
TISA上路滿一年，吸金升溫，但下一階段還得過兩關。據金管會統計，截至8月21日止，TISA開戶數達24萬4,218戶、整體基金申購量101.1億元、基金資產規模（AUM）達210.6億元；下一步要闖產品吸引力與政策誘因兩關。
不過，該TISA整體數字是涵蓋原有好享退、好好退休等基金。據金管會統計，若單看新增53檔TISA級別基金，累計申購量是76.12億元，占整體75%；AUM僅88.31億元、占42%。
單看TISA吸金動能仍在升溫，6月申購10.40億元、7月10.90億元、8月10.99億元，已連續三個月站上10億元。換言之，第一階段已初步證明TISA具備吸金能力。
但吸得到錢，不一定代表投資人願意長抱，第一關就是產品吸引力。面對市場質疑「績效好的基金是否未納入TISA」，金管會官員說，基金好壞不能只看報酬率，也要衡量風險與波動，高報酬不等於適合退休長期投資。
金管會指出，TISA基金追求的是中長期、紀律投資，基金是否納入，會依長期投資目的及相關標準審查。
TISA基金委員會每半年召開一次會議，審定基金篩選、發行及銷售規則，並定期檢視投資績效。
第一階段則先從「降費」著手，TISA級別基金經理費須低於1%，並免收申購手續費，同時要求定期定額、原則上連續扣款24個月，希望藉低成本培養長期投資習慣。
第二關則是政策誘因。金管會目前正跨部會研議第二階段TISA政策，對市場關注是否採遞延課稅等方式，僅表示仍在研究，待方案確定後再對外說明。
TISA第一年靠低費率與定期定額把資金吸進來，第二年真正的考驗，是如何讓投資人願意把錢留下來、持續投入。
金融圈指出，產品吸引力能否獲得認同，加上租稅等政策誘因能否接棒，將決定TISA能否真正成為退休儲備第三支柱。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。