從偏鄉醫療到金融安全防護 南山人壽發揮永續影響力

南山人壽貫徹「永續健康領航者」的使命，持續將金融專業深植於環境治理與社會安全網絡。在最新揭曉的永續評比中，南山人壽展現全方位營運韌性，一舉囊括「APSAA亞太永續行動獎」、「TSAA台灣永續行動獎」以及由政大企業永續管理研究中心舉辦之「氣候相關財務揭露（TCFＤ）報告書評鑑」三項重量級榮譽，充分證明企業在氣候行動、高齡關懷與防詐防護上的用心經營及卓越成就。

為應對極端氣候對偏鄉醫療與健康的嚴峻考驗，南山人壽推動「原鄉關懷列車」計畫，許下「10年走訪100個部落」的長期承諾。該專案深耕在地需求，積極串聯醫療機構、地方衛生所與數位科技工具，建立包含事前健康檢查、遠距醫療對接及在地照護的完整健康循環系統。經評估其社會投資報酬率（SROI）高達8.5，成功以具體實績斬獲「APSAA亞太永續行動獎」金獎肯定。

南山人壽將本業關懷延伸至社會各個角落，於TSAA台灣永續行動獎中同時抱回金、銀、銅三項大獎。除了「原鄉關懷列車」榮獲金獎肯定外，獲得銀獎的「失智關懷專案」針對高齡化社會挑戰，攜手專業機構發表以失智為主題的《2025永續健康白皮書》，並推動S.M.A.R.T.應對策略，導入「南山腦力陪跑員」，透過AI決策樹捕捉早期認知退化跡象並提供個人化衛教，讓認知風險更早被看見，更結合「保單安心聯絡人」制度守護保戶資產。此外，勇奪銅獎的「南山阻詐聯防安全網」則提出S.A.F.E.四大防詐戰略，開發「完全比賽」防詐桌遊與印尼語防詐手冊，並導入「黃金眼AI防詐模型」與警政署跨界聯防，今年已成功阻詐超過新台幣5,800萬元。

南山人壽持續深化氣候與環境治理，已連續四年發布《氣候相關財務揭露報告書》，並連續兩年榮獲政治大學「氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」優等獎；子公司南山產物今年亦獲頒「進步卓越獎」，展現將氣候風險納入產險承保評估、提供企業損害防阻建議，以及拓展電動車與再生能源等綠色保險商品的具體成效，持續深化氣候風險管理與保險本業的連結。面對日益受到重視的自然資本議題，南山人壽自2024年起納入自然相關分析及揭露，並於2025年進一步參考自然相關財務揭露（TNFD）框架，導入LEAP方法學，探索價值鏈中的自然相關依賴與風險。在減碳與淨零目標行動上，南山人壽持續深化責任投資與股東行動主義，董事會已通過逐步撤出煤炭與非常規油氣時程；同時，將高階主管的考核與重要永續發展績效指標連結，由上而下貫徹永續低碳轉型的承諾。

面對極端氣候與超高齡社會帶來的雙重挑戰，南山人壽表示，保險的本質就是對人與環境的長期承諾。未來公司將堅守「永續健康領航者」的願景，站在健康、氣候與自然風險管理的最前線，發揮金融核心影響力與社會關懷，透過具體行動實踐ESG承諾，打造更具包容性與安全感的健康社會，做全台保戶與社會大眾最值得信賴的堅實後盾。