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聯邦銀行攜手林保署宜蘭分署啟動「古魯林道 再造蜜林」20年計畫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯邦銀行投入為期20年森林復育計畫，針對宜蘭古魯林道1.5公頃造林地進行森林復育與生態監測，結合寒溪部落在地人力參與造林工作，從自然碳匯、生物多樣性延伸到地方就業，兼顧環境永續與部落發展。聯邦銀行／提供
聯邦銀行投入為期20年森林復育計畫，針對宜蘭古魯林道1.5公頃造林地進行森林復育與生態監測，結合寒溪部落在地人力參與造林工作，從自然碳匯、生物多樣性延伸到地方就業，兼顧環境永續與部落發展。聯邦銀行／提供

關注森林碳匯及生物多樣性議題，聯邦銀行積極擴大自然保育行動，3日攜手林保署宜蘭分署及國立宜蘭大學舉辦「古魯林道 再造蜜林」ESG專案啟動儀式，宣布投入為期20年的森林復育計畫，針對1.5公頃造林地進行森林復育與生態監測，並結合寒溪部落在地人力參與造林工作，從自然碳匯、生物多樣性延伸到地方就業，兼顧環境永續與部落發展。

古魯林道擁有豐富森林資源，也是野生動植物及昆蟲重要棲息環境。此次復育計畫將栽植九芎、苦楝等台灣原生蜜源樹種，提供蜂類及授粉昆蟲穩定蜜源，營造適合生物棲息的環境。後續並持續進行補植、刈草等撫育養護工作，提高造林存活率，再搭配生物多樣性調查與長期監測，掌握植被與物種變化，逐步改善森林生態環境。

除了森林復育，「古魯林道 再造蜜林」專案另一特色，是將生態保育與地方發展結合。由於此次造林地鄰近宜蘭寒溪部落，宜蘭分署將優先媒合在地工班參與造林及後續撫育工作，並結合社區推動環境教育及林業技術傳承，在守護森林的同時，也創造在地就業機會。

聯邦銀行執行副總經理楊巨昌表示，造林就像長期投資，需要時間累積，更需要持續投入與照護。聯邦銀行希望發揮金融影響力，透過企業資源支持森林復育，也將環境保育與地方需求串聯起來，他強調「我們希望做的永續，不是只有環境變好，也希望生活在這片土地上的人，可以一起變的更好」。

聯邦銀行今年積極擴大自然保育行動，先前已投入花蓮造林專案，此次再參與宜蘭古魯林道20年森林復育計畫，盼透過公私協力跨域合作推動自然保育，為台灣永續未來盡份心力。

聯邦銀行執行副總經理楊巨昌出席「古魯林道 再造密林」ESG專案啟動儀式，展現聯邦銀行深耕永續、推動生態保育的行動力。聯邦銀行／提供
聯邦銀行執行副總經理楊巨昌出席「古魯林道 再造密林」ESG專案啟動儀式，展現聯邦銀行深耕永續、推動生態保育的行動力。聯邦銀行／提供

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