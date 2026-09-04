合庫銀行大舉徵才 起薪40K

因應數位轉型需求及儲備未來所需人力，合庫銀行年底前釋出180名職缺，工作地點涵蓋全台，其中一般金融人員158名，社會新鮮人、跨領域人才及有意轉換跑道者皆可報名，以及具2年工作經驗徵授信及外匯人員22名。有意加入合庫大家庭者，即日起至16日止，至台灣金融研訓院網站報名。

合庫此次徵才一般金融人員起薪4萬900元，徵授信及外匯人員起薪4萬7,100元。對新鮮人及轉職者而言，金融業除具備薪資成長性及工作相對穩定外，透過金融專業及實務經驗的累積，也能為長期職涯發展奠定良好基礎。為吸引並留任優秀人才，合庫持續提升員工待遇，除年度晉級調薪外，近五年三度全員調薪；此外，實施員工持股信託制度，透過員工自提、公司相對提撥方式，讓員工在薪資外也能逐步累積另一筆財富。合庫福利制度也相當健全，各項津貼、補助及優於法令規定的休假制度等，讓員工安心規劃職涯與生活。

為使新人順利銜接職場，合庫設計一套新人培訓課程，透過實務訓練及實機課程，讓新進人員逐步熟悉基礎業務與養成專業。在升遷上，訂有新進人員加速升遷條款，表現優異者最快一年即可晉升；此外，合庫有27處海外據點，有意往海外發展者享有更多拓展國際視野機會。

此次甄試筆試訂10月3日舉行，口試10月31日辦理，11月6日公布錄取名單，新人最快自11月起陸續分發進用。