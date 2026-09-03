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TISA累計24.4萬戶 金管會：跨部會力推第二階段

中央社／ 台北3日電

金管會今天公布，台灣個人投資儲蓄帳戶TISA）自去年7月推動到今年8月21日止，TISA帳戶累計開戶數達24萬4218戶，帳戶資產規模達新台幣210.6億元；外界關注稅負優惠，金管會表示，正全力推動第二階段TISA，進行跨部會溝通提升政策誘因，強化民眾參與意願。

金管會為協助民眾建立退休儲備第三支柱，並鼓勵民眾進行中長期投資，督導台灣集保結算所建置TISA帳戶制度，鼓勵全民參與金融市場，培養中長期投資習慣，並提高民眾投資知識和風險意識。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，TISA帳戶制度於2025年7月正式實施，第一階段TISA採基金先行策略，由投信業者主動向民眾讓利，發行經理費率優惠、免收申購手續費的TISA級別基金，並以定期定額方式申購、連續扣款滿24個月為條件，引導民眾建立中長期投資紀律。

如果民眾沒扣款滿24個月，官員解釋，會從終止贖回或扣款失敗那天起6個月內，TISA級別就不能新增定期定額申購契約。

黃厚銘指出，TISA上路至今滿一年，截至今年8月21日，合計25家投信公司發行53檔TISA級別基金，TISA帳戶累計開戶數已達24萬4218戶，累計申購金額約101.1億元，帳戶資產規模達210.6億元，顯示民眾對長期投資與退休理財的重視程度持續提升。

金管會補充解釋，投資人申購TISA級別基金前須向銷售機構申請開設專屬戶別的TISA帳戶，過去申購好享退及好好退休專案基金無需申設專戶，因此並無先前戶數統計數據。

外界關注第二階段TISA稅負優惠是否可能採遞延課稅方式，黃厚銘表示，金管會目前全力推動第二階段TISA，進行跨部會溝通提升TISA政策誘因，強化民眾參與意願；至於採取方式因牽涉跨部會，等方案確定後再說明。

媒體關注投資報酬率很高的基金都不在TISA基金中，是否可能突破相關困境，黃厚銘表示，評估一檔基金好不好，除了看報酬率，也要檢視其風險性才行。TISA基金委員會會幫投資人檢視，如果符合長期投資目的的基金將歸類到TISA級別基金，其經理費需在1%以下。

金管會補充說明，TISA基金委員會成員包括集保公司董事長及總經理、大學教授及業界專家，每半年召開1次會議審定TISA級別基金的篩選標準、發行及銷售規則，並定期檢視TISA基金的投資績效等。

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