外資託管商首家！Liminal獲金管會洗防登記 瞄準機構級虛擬資產市場

台灣虛擬資產監理制度加速成形，國際業者也加快布局。國際虛擬資產託管及錢包基礎設施平台 Liminal Custody 今宣布，其在台子公司「優答台灣股份有限公司」（Liminal Taiwan）已正式通過金融監督管理委員會的虛擬資產服務商（VASP）洗錢防制登記，成為首家在台取得該項合規資格的國際託管與錢包基礎設施業者。

Liminal指出，在現行洗錢防制架構下，完成登記是提供虛擬資產服務的關鍵先決條件，亦代表公司在台發展邁入重要里程碑。隨著立法院日前三讀通過《虛擬資產服務法》，待行政院正式公告施行後，台灣將迎來涵蓋發照、託管、資安與穩定幣等面向的全面監理制度；Liminal 屆時也將於專法上路後，依法積極申攬正式的 VASP 執照。

與此同時，金管會規劃的FATF「轉帳規則」（Travel Rule）也將於2026年10月起分兩階段推行。首階段涵蓋本國VASP間交易，並預計於2027年底擴及跨境移轉。在監理要求日益嚴格的趨勢下，合規已成為金融機構與企業切入虛擬資產的必要門檻。Liminal表示，託管業務取得洗錢防制登記後，將以合規身分深化與本地金融機構、交易平台、保管業者及企業客戶的合作，搶攻機構級虛擬資產基礎建設商機。

Liminal Custody創辦人Mahin Gupta表示，台灣正建立一個立足於機構信任與合規創新的生態系，此項登記是深耕市場的重要承諾。Liminal具備新加坡及阿拉伯聯合大公國（UAE）等受監管市場的營運經驗，未來將把國際級的安全架構與營運韌性帶入台灣，滿足本地金融機構、交易平台與企業的客製化需求。

Liminal 台灣區總經理郭姿吟指出，完成洗防登記後，Liminal將能以合規基礎直接與本國受監管機構對接。面對即將上路的Travel Rule與未來的正式牌照制度，市場對「監理框架內」的基礎設施夥伴需求迫切，Liminal已做好準備提供在地化技術支援。

總部位於新加坡的Liminal成立於2021年，目前在阿拉伯聯合大公國、印度及台灣均設有據點，並通過SOC 2 Type II 及 ISO 27001/27701驗證。業者透露，在完成洗防登記後，下一步將全力朝向取得正式VASP執照努力，深化在台機構級業務布局。