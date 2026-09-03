富邦金董座：持續透過投融資支持綠色產業 引導產業邁入低碳轉型

富邦金控持續深化氣候與自然相關風險治理，並積極提升永續資訊揭露透明度，自2021年率先發布國內金融業首本氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）報告書，並連續四度榮獲BSI最高等級「Level 5+：Excellence」肯定。富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行及富邦產險今年再度於政治大學企業永續管理研究中心舉辦「氣候相關財務揭露報告書評鑑」同獲前25%績優單位之「優等獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對氣候變遷與全球淨零轉型趨勢，富邦將永續發展與氣候風險治理納入集團核心經營策略，並依循國際氣候相關揭露框架，提升集團氣候與自然相關風險治理能力與韌性。運用金融核心職能，持續透過投融資和承保支持綠色產業及催化轉型的綠色金融項目，引導產業邁入低碳轉型，共同因應氣候變遷挑戰。

富邦人壽長期關注氣候變遷議題，持續深化氣候治理架構與精進氣候相關資訊揭露品質。今年再度榮獲「TCFD報告書評鑑－優等獎」績優單位肯定。富邦人壽依循TCFD及IFRS S2等國際框架，透過氣候情境分析評估氣候風險對投融資及營運活動的潛在影響，並將氣候議題納入經營決策與風險管理流程，強化風險辨識、衡量、監控及因應能力；此外，配合富邦金控淨零轉型策略，推動責任投資與永續金融，並參與SBTi、RE100等國際倡議。未來將持續提升氣候治理與資訊揭露作為，發揮保險業長期資金影響力，引導資金支持低碳轉型。

台北富邦銀行持續深化氣候風險治理與永續金融發展，再度榮獲「TCFD報告書評鑑－優等獎」，連續兩年蟬聯績優單位。北富銀持續推動永續資訊揭露與風險管理升級，於2026年度進一步發布結合TCFD與TNFD架構的《氣候暨自然相關財務揭露報告書》，將管理範疇由氣候議題擴展至自然相關依賴、影響、風險與機會，並導入TNFD LEAP方法學，逐步將自然風險納入風險管理與投融資決策流程。

在業務推動方面，北富銀持續建置並優化氣候風險管理系統(CRMS)，整合財務碳排放盤查、企業減碳路徑追蹤及轉型評估等功能，為國內首家完成投融資組合財務碳排放自動化計算的銀行，並取得經濟部新型專利及第三方確信。此外，北富銀累積支持建置超過8GW的再生能源發電設施，每年產出約204億度綠電，離岸風電授信主辦件數居台資銀行之冠。展望未來，北富銀將持續提升氣候與自然風險管理，透過綠色金融、轉型金融與創新科技應用，引導資金投入低碳轉型與永續發展。

富邦產險持續完善氣候風險管理與資訊揭露透明度，強化利害關係人溝通，並展現積極因應氣候變遷作為，三度獲「TCFD報告書評鑑－優等獎」。富邦產險自2023年起發布氣候相關財務揭露報告書，本次進一步新增「淨零承保專案」內容，將淨零轉型理念落實至核心保險業務，配合富邦金控永續金融政策，將高碳排產業管理、客戶減碳行動及低碳轉型規劃等因素納入承保評估流程。

此外，針對環境部氣候變遷署溫室氣體排放量資訊平台所納管之事業體，富邦產險亦於新保及續保階段透過問卷機制蒐集相關資訊，作為核保評估參考依據，鼓勵企業客戶積極投入減碳與轉型行動，攜手朝淨零排放目標邁進。