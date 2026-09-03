快訊

韓職／王彥程歷經肺炎時隔16天再登板 僅投3.1局挨雙轟失6分無關勝敗

謝宜容涉職場霸凌記2大過免職 北高行撤銷：勞動部「未審先判」

陳美鳳曾差點嫁劉尚謙 被求婚苦想7天…為演藝事業狠心拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

台銀連三年榮獲政大TCFD評鑑績優 深化氣候風險管理

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣銀行持續深化氣候風險管理及推動永續金融發展，再度獲得外部專業機構肯定，於國立政治大學辦理第三屆「金融業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」獲評鑑為績優，連續三屆獲獎，展現台灣銀行在氣候治理、風險管理及資訊揭露方面的具體成效。

台灣銀行依循氣候與自然相關財務揭露架構，從「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大構面揭露相關資訊，並將氣候與自然風險納入整體風險管理，以及策略與業務規劃。同時參照科學基礎減量倡議（SBTi）方法學，完成範疇一、二及三減量目標設定，將氣候承諾轉化為可量化、可追蹤的管理指標。

台灣銀行積極推動自身營運及投融資雙軌淨零路徑。在自身營運方面，採取節能、購能及創能等策略；在投融資方面，透過企業議合、淨零轉型診斷及永續金融商品，引導資金支持產業低碳轉型。此外，台灣銀行於去年推出全台首張採用森林管理委員會（FSC）認證木材製作的「綠行卡」，將永續理念融入金融產品創新。

展望未來，台灣銀行強調將持續深化氣候治理，掌握國際永續發展趨勢，攜手企業推動低碳轉型，並透過綠色授信與投資，引導資金支持永續經濟發展，以提升金融與產業的氣候韌性。

台銀 政大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

合庫連續兩年獲政大 TCFD 評鑑績優銀行

彰銀績優 入選台灣金融十強

世台聯合基金會前進紐約 串聯台灣政商學界促國際永續合作

安泰銀法說會／上半年賺10.6億元、年增53% 總資產破4,000億元

相關新聞

新台幣午盤升0.7分 暫收31.721元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.721元，升0.7分，成交金額6.29億美元

日銀加大升息預期升溫 日圓兌美元強彈至157.7

日圓兌美元出現強勁反彈，日圓匯率在9月2日一度貶破160日圓後，3日快速拉回，盤中最高升至157.63日圓，顯示市場對日本銀行（BOJ）的升息預期升溫，推動日圓買盤明顯增加。

新台幣開盤貶2.2分 為31.75元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.75元開盤，貶2.2分

三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

壽險業抵禦匯率波動的「外價金水庫」持續蓄水。根據20家壽險2026年第2季財報統計，6月底外匯價格變動準備金餘額達6,997.3億元，較第1季底6,588.9億元增加408.4億元；若與2025年底6,178.2億元相比，上半年一口氣增加819.1億元、增幅13.3%。

台企銀：股利以股票為主 評估逐步提高現金比重

台企銀昨（2）日舉行第2季法人說明會，副總經理曾國樑表示，股利政策目前仍以股票股利為主，透過盈餘轉增資充實資本，未來將在維持穩健資本結構下，審慎評估逐步提高現金股利比重。展望下半年，將把握半導體及AI伺服器產業需求，持續拓展中小企業融資、消費金融及財富管理等業務，力拚全年盈餘成長。

國銀放款信賴產業逼近5兆

據金管會統計，7月底國銀五大信賴產業放款餘額達4兆9,513億元，7月單月暴增3,061億元、首破3,000億元，寫上路以來單月最大增額，最快8月可望突破5兆元，目前以軍工、AI及安控需求最旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。