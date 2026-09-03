台銀連三年榮獲政大TCFD評鑑績優 深化氣候風險管理

台灣銀行持續深化氣候風險管理及推動永續金融發展，再度獲得外部專業機構肯定，於國立政治大學辦理第三屆「金融業氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑」獲評鑑為績優，連續三屆獲獎，展現台灣銀行在氣候治理、風險管理及資訊揭露方面的具體成效。

台灣銀行依循氣候與自然相關財務揭露架構，從「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大構面揭露相關資訊，並將氣候與自然風險納入整體風險管理，以及策略與業務規劃。同時參照科學基礎減量倡議（SBTi）方法學，完成範疇一、二及三減量目標設定，將氣候承諾轉化為可量化、可追蹤的管理指標。

台灣銀行積極推動自身營運及投融資雙軌淨零路徑。在自身營運方面，採取節能、購能及創能等策略；在投融資方面，透過企業議合、淨零轉型診斷及永續金融商品，引導資金支持產業低碳轉型。此外，台灣銀行於去年推出全台首張採用森林管理委員會（FSC）認證木材製作的「綠行卡」，將永續理念融入金融產品創新。

展望未來，台灣銀行強調將持續深化氣候治理，掌握國際永續發展趨勢，攜手企業推動低碳轉型，並透過綠色授信與投資，引導資金支持永續經濟發展，以提升金融與產業的氣候韌性。