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外資匯出股匯齊跌 新台幣貶2.7分收31.755元

中央社／ 記者趙敏雅台北3日電

外資持續賣超台股，股匯市同步走跌，新台幣早盤在美元走弱下，最高升抵31.70元，午後隨著外資匯出力道加大，貶幅一路擴大，收盤收31.755元，貶2.7分，台北及元太外匯市場總成交金額27.31億美元。

美國總統川普暗示美軍對伊朗最新空襲行動不會持續太久後，國際油價聞訊回跌，美股終結連3日跌勢，全面收紅，美元指數回落。

台股今天走勢震盪，早盤最高來到46517.45點，上漲352.73點，之後由紅翻黑，收盤加權指數挫跌307.06點，失守46000點大關。三大法人賣超台股637.11億元，外資提款481.46億元，呈現連2賣。

新台幣兌美元今天以31.75元開盤，在美元指數下跌、台股走升之下，新台幣匯價迅速反彈，最高升抵31.70元，但隨著台股翻黑，新台幣也跟著轉貶，午後一路走貶，最低觸及31.827元，尾盤貶幅收斂，連2個交易日收黑。

外匯交易員表示，外資上午在匯市為雙向操作，午後匯出力道加大，使新台幣貶值壓力加重，當匯價貶破31.8元整數關卡後，許多先前來不及賣匯的出口商見到「甜甜價」，積極進場拋匯，抑制貶幅；尾盤央行也進場調節，「今天主要亞幣走升，央行不希望新台幣一下子貶太快」。

外匯交易員指出，從近期新台幣走勢來看，31.8元為攻防重要關卡，若外資持續賣超台股，加上美元指數重新轉強，新台幣可能測試32元整數關卡，不過，考量出口商仍有拋匯需求，加上央行調節，若無進一步利空，短線應仍在31.75至31.8元間震盪。

根據央行統計，美元指數今天跌0.45%，主要亞幣多反彈，日圓勁揚1.62%，韓元升0.66%、新加坡幣升0.33%、人民幣小升0.06%；新台幣獨弱，小跌0.09%。

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