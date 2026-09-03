合庫連續兩年獲政大 TCFD 評鑑績優銀行

合庫持續深化氣候治理與風險管理，再獲專業肯定。「氣候暨自然相關財務揭露報告書」連續兩年獲國立政治大學評鑑為「績優銀行」，展現合庫將氣候與自然相關風險納入經營決策及風險管理機制的具體成果，也彰顯其推動永續金融及提升企業韌性的長期努力。

面對全球淨零轉型及自然風險挑戰，合庫持續依TCFD及TNFD架構，從治理、策略、風險管理及指標與目標等面向揭露相關資訊，並將氣候與自然議題融入業務發展、經營策略及財務規劃，以提升企業面對未來環境變遷的調適能力與經營韌性。

在推動淨零轉型方面，合庫於2023年成為台灣首家通過「科學基礎減碳目標倡議」（SBTi）審核的公股金融控股公司，並於2024年訂定2040年撤煤時程，透過持續追蹤投融資對象減碳進程、深化客戶議合及強化轉型金融服務，引導企業掌握低碳轉型契機，共同朝2050年淨零排放目標邁進。除推動氣候行動外，合庫亦積極攜手供應鏈合作夥伴落實永續發展。2025年舉辦首屆「合庫金控供應商大會」，攜手供應鏈夥伴推動低碳轉型與永續發展。在資訊揭露與永續治理成效方面，合庫TCFD揭露已連續四年通過英國標準協會（BSI）第三方查證，並獲頒「Level 5+：Excellence」最高等級認證；同時連續兩年榮獲國際碳揭露專案（CDP）最高A級評等，並連續三年入選道瓊領先相關指數，顯示其氣候治理及永續發展成果持續獲得國內外高度肯定。

此外，合庫近年亦積極拓展自然相關風險管理，採用TNFD的LEAP方法學，辨識自身營運及金融業務活動對自然環境的依賴與影響，進一步評估相關風險與機會，逐步將永續管理範疇由氣候議題延伸至自然資本與生物多樣性，強化整體永續治理能力。

展望未來，合庫將持續深化氣候與自然相關治理，發揮金融業影響力，透過綠色金融、轉型金融及產業議合等多元方式，協助企業提升因應氣候與自然風險的能力，共同推動低碳轉型與永續發展，為環境、社會及經濟創造長期價值。