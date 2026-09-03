國泰人壽未來健康日9月24日登場 攜手跨界共探提升健康餘命解方

台灣正式邁入超高齡社會，如何享有高品質的人生下半場，成為國人共同面對的新課題。為深化「讓健康有力於你」承諾，國泰人壽自2024年起斥資億元投入健康促進行動、推廣「健康險全外溢」及小樹點回饋，並且連續3年透過分析保戶數據，持續提出健康洞察。今年從「數據發現」走向「解方整合」，國泰人壽將於9月24日舉辦「2026國泰人壽未來健康日（Cathay Life Wellness Day）」，即日起開放報名。

除了發表最新《2026國泰人壽保戶健康年報》、揭露國人終身醫療與照護費用推估，並匯聚政府、醫療、國際保險、科技及健康產業代表，從「數據洞察、行動實踐、跨界共好」三大面向，探討延長國人健康餘命的關鍵解方，持續打造陪伴國人健康生活的完整生態圈。

國泰人壽將連續第3年發布保戶健康年報，以近800萬名保戶數據為基礎，研究視角從「活得久」推進到「能健康多久」，重新檢視在超高齡化社會之下，健康時間、疾病負擔與醫療照護之間的關係；今年年報將首度從更完整的生命歷程視角，揭示哪些健康風險正在悄悄消耗國人的健康時間，以及人生不同階段可能面對的醫療與照護挑戰。多項關鍵發現，將於「2026國泰人壽未來健康日」首度公開，帶領社會重新思考「當壽命持續延長，我們真正需要為未來準備的是什麼？」

活動上半場將從「看見問題」走向「共同找解方」，國泰人壽總經理林昭廷將分享國泰人壽推動健康經營的策略與目標，並由國泰人壽健康智庫博士林民浩首度揭曉《2026國泰人壽保戶健康年報》，以保戶數據描繪國人的健康時間與健康風險樣貌。接續邀集政府、醫療及保險業代表，從政策、臨床與產業不同視角，共同探討「提升台灣健康餘命的跨界行動」，攜手為健康長壽的未來做好準備。

活動下半場則聚焦「國際借鏡」與「在地實踐」，邀請日本住友生命資料科學長（Data Science Officer）Yosuke Fujisawa分享「Vitality健康促進模式」及日本實務經驗，FWD Group健康業務負責人（Head of Health）Handson Chiweshenga帶來亞洲健康生態圈、數據及AI應用服務案例；最後串聯Google、國泰綜合醫院、神坊資訊跨界夥伴，從AI科技、預防醫療、點數串接及「FitBack健康吧」健康促進平台等多元面向，探索不同產業如何深入生活場景實踐健康促進，打造更完整的健康生態圈。

國泰人壽於2024年發布業界首份保戶健康年報，從平均壽命、可避免死亡到癌症存活等面向，讓國人看見「活得久」之外，「活得健康」同樣重要，更洞察心理健康不容忽視；2025 年發布第二份年報，並提出「一好二壞三緩」，發現每日健走達7,500步的保戶，住院醫療發生率減少25%，並提醒國人關注心理健康與交通事故等健康風險，期盼透過長期數據累積，提供國人健康趨勢的另一個視角。

翻轉傳統保險「事後理賠」的框架，國泰人壽持續實踐「讓健康有力於你」品牌主張，以外溢保單的保費回饋、鼓勵國人養成健康習慣，透過「FitBack健康吧」平台結合運動與健康任務、讓健康管理真正走入生活日常，並呼應國泰金控「BETTER TOGETHER 共創更好」精神，藉由「國泰人壽未來健康日」串聯不同領域的健康資源與服務，陪伴國人為健康長壽及未來財務提早做好準備。