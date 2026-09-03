中信投信攜南韓指數公司Akros簽合作備忘錄 共拓台灣ETF市場新契機

中國信託投信3日宣布與韓國金融科技指數研發公司Akros Technologies, Inc.（以下簡稱Akros）簽署合作備忘錄，正式建立策略合作關係。將結合中國信託投信在台灣市場的產品開發及資產管理經驗，以及Akros在指數工程、量化研究與選擇權策略領域的專業能力，期能拓展台灣ETF市場的商品多樣性，提供投資人更完善的投資選擇。

Akros於2021年在韓國首爾成立，是一家以AI、數據分析及量化技術驅動的指數研發與工程公司。公司早期從資料驅動的投資研究與資產配置策略出發，逐步建構涵蓋市場需求分析、指數設計、策略回測、指數計算、維護與授權的完整服務能力。目前指數布局橫跨股票、主題投資、增強型策略、資產配置、固定收益及選擇權策略等領域，合作網絡亦涵蓋韓國交易所及多家國內外資產管理與金融機構。

中國信託投信總經理陳正華表示，韓國是亞洲ETF商品創新相當活躍的市場之一，Akros雖然成立時間不長，卻已憑藉AI、量化研究及快速產品化能力，建立涵蓋主題投資、資產配置與選擇權策略的多元指數研發實績。而Akros將複雜投資邏輯轉化為明確、透明且可驗證指數規則的能力，也與中信投信長期推動商品創新的方向高度契合。

陳正華指出，透過此次合作，中信投信將持續整合國際指數研發能量與在地資產管理經驗，初步期待將Akros的指數設計經驗，與台灣已相當具規模的資本市場相結合。在符合主管機關規範、兼顧投資人權益與風險管理的前提下，研議具備規則透明、執行效率及資產配置價值的創新ETF商品，讓國際合作成果進一步轉化為符合台灣投資人需求的產品。

展望未來，中國信託投信將持續掌握全球ETF市場發展趨勢，透過跨國合作引進更多元的指數設計與投資概念。在主管機關政策及相關法規架構下，中國信託投信將與Akros進一步就指數方法、商品架構、交易執行及市場需求展開討論，期望共同推動台灣ETF市場朝向更多元的策略應用發展，為投資人建構更完整的資產配置工具。

中國信託投信強調，本次簽署合作備忘錄，代表雙方就未來合作方向建立初步共識。實際ETF產品名稱、指數內容、投資策略、申請時程及募集安排，仍須視後續協商、產品規劃及主管機關審查結果而定。在相關商品尚未經主管機關核准前，不代表已確定發行或募集，投資人亦不應僅依本次合作消息作為投資決策依據。