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VASP業者擴增至10家 金管會通過2家虛擬資產業者洗錢防制登記

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

虛擬通貨服務商（VASP）業者名單再更新！金管會3日公布新增2家VASP業者通過洗錢防制登記，業者總數由原本8家增至10家，新增業者分別是台鋼數位資產和優答台灣，業者在取得登記後即可正式開業。隨《虛擬資產服務法》6月底三讀通過，國內VASP市場持續擴大。

金管會去年9月22日公布已完成洗錢防制登記制的虛擬通貨服務商（VASP）業者名單共有9家，今年1月底鴻朱數位（HzBit）公告結束營業而剩下8家，隨著《虛擬資產服務法》6月底三讀通過，金管會有意推動數位金融、區塊鏈金融與傳統金融三軌並行，其他國內外業者摩拳擦掌加入市場，今年中新業者陸續送件申請登記制，今日確定已有2家業者申請通過，已可正式開業。

台鋼數位資產對外品牌名稱為「TSG EX」，其8月份送件審核最後關卡並面談，申請項目包括虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商等業務，本月確定通過上述洗錢防制登記申請業務，已可正式開業，實收資本額為2億元。

優答台灣則是新加坡錢包商Liminal在台登記的公司名稱，對外品牌名稱仍為「Liminal」，其取得虛擬資產保管商營業資格，實收資本額為6,050萬元。據了解，其初步規劃與銀行合作開展虛擬資產保管業務。

根據規定，已完成洗錢防制登記制的VASP業者，日後與現行8家業者同樣擁有《虛擬資產服務法》上路實施後的「過渡期」，若明年第一季子法順利公布實施後，已完成登記制的VASP業者仍有12個月的時間可以準備申請許可執照，在過渡期結束之前，這10家業者都可以照常營業。

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