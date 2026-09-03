凱基人壽以運動助攻大健康 推廣體育文化

凱基人壽積極響應政府「健康台灣」政策，延續大健康布局，鼓勵民眾主動管理健康，將保險價值從傳統的風險保障延伸至健康促進，今年夏天，凱基人壽熱血贊助「第45屆新北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽」，以具體行動支持台灣體育與籃球發展。凱基人壽表示，運動不僅有助身心健康，也能凝聚並連結不同世代，期盼藉由支持體育賽事，協力推廣運動文化、打造全齡健康社會。

威廉瓊斯盃為亞洲具代表性的國際籃球賽事之一，本屆集結日本、韓國、美國等隊伍同場較勁，展現高水準競技實力，同時促進國際體育文化交流，中華隊男、女籃分別獲得季軍及亞軍佳績。凱基人壽除贊助賽事，也邀請保戶及內外勤同仁進場觀賽、齊聲應援。凱基人壽業務通路處副總經理黃柏仁擔任冠軍賽開球嘉賓；中場休息時，趣味互動鏡頭穿梭觀眾席，力邀球迷對著大螢幕揮手、比出「我願意+1」手勢及創意動作，品牌吉祥物凱基阿福也驚喜現身，與球迷同樂，現場笑聲與歡呼聲此起彼落，將球場熱情轉化為支持體育文化、擁抱健康生活的共同行動。

球場外，凱基人壽也攜手凱基文化藝術基金會及緯來電視網舉辦「小小主播體驗營」，帶領學童走進攝影棚，觀看美國職棒大聯盟賽事直播，認識主播、導播、攝影等幕前幕後工作，並體驗體育新聞播報與採訪流程，了解賽事轉播背後的專業分工。活動邀請味全龍球員拿莫·伊漾到場分享，讓孩子近距離接觸職棒選手，從運動員的故事中學習團隊合作、彼此信任及面對挫折不輕言放棄的精神，為未來的學習發展累積自信與韌性。

凱基人壽表示，未來會持續以「健康台灣 凱基同行」為方向，深化醫療、照護、康養與金融服務合作，並以「我願意+1」的行動文化，將數位、創新、永續與金融策略融入服務流程，從客戶真實需求出發，多想一步、整合更多資源，以「HWE健康財富專家（Health and Wealth Expert）團隊」為核心，串聯醫療、科技、家庭與社區，打造全齡健康生態圈，陪伴民眾從追求長壽邁向健康長壽，讓健康走進每一個家庭，為「大眾的健康+1」。