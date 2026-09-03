聯邦銀行連12年支持喜憨兒劇樂團 公益延伸原鄉學童

為協助心智障礙者透過藝術療育及工作訓練建立自信、發展自我，聯邦銀行今年再度攜手聯邦文教基金會，連續第12年力挺喜憨兒劇樂團年度公演，並結合支持近3,000份庇護工場餐盒及「送愛到部落」計畫，支持憨兒職能培訓與工作自立，盼將公益資源從劇場延伸至偏鄉，串聯憨兒就業支持與偏鄉兒童關懷。

喜憨兒劇樂團公演今年推出全新劇碼《奇妙的金鵝》，將於10月3日、10月21日分別在高雄、台北登場。 聯邦銀行今年除認購1,000張公演門票，支持團員展現長期訓練成果，也認購1,900份由喜憨兒庇護工場製作的點心餐盒，於演出期間與團員、志工及觀眾分享，透過實際採購支持庇護工場職能培訓及就業發展。

偏鄉關懷方面，今年是聯邦銀行第二度參與「送愛到部落」計畫，將再次前進山區原住民部落，為200位偏鄉原住民學童提供一學期、近1,000份的愛心餐盒，並同步為孩子們灌輸金融知識及環境教育，同時串聯庇護就業、偏鄉學童消飢與金融教育，讓公益關懷進一步延伸至普惠金融。

心智障礙者從學習、就業到融入社會，需要長期且穩定的支持與陪伴。聯邦銀行表示，該行持續參與喜憨兒公益計畫，正是希望透過藝術療育、職能培訓及庇護就業等多元方式，協助憨兒建立自信、發展自我。期待更多民眾走進劇場，看見團員長期訓練與成長成果，以實際掌聲給予支持。

《奇妙的金鵝》是喜憨兒基金會第22部原創劇目，劇情以一對個性截然不同的兄弟為主角，描述憨厚善良的小弟意外獲得神奇金鵝後，展開一段充滿想像與驚喜的奇妙旅程。高雄場將在10月3日下午2時30分、晚間7時30分於高雄文化中心至善廳演出；台北場於10月21日下午2時、晚上7時於台北市親子劇場登場。全票200元，身心障礙者及一名陪同者享半價優惠，詳細資訊可電洽喜憨兒基金會。