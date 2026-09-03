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國保保費逾期別擔心！代收期限內仍可繳納

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國民年金（國保）是保障民眾老年基本經濟生活的重要制度。為了讓民眾享有更便利的服務，勞保局提供了多元的保費繳納與補單管道，也針對屆齡退休的被保險人推出「老年年金免申請」的簡化新制。若不慎發生國保保費逾期的情況，只要還在代收期限內，被保險人依然可以順利繳納。

國保保費逾期的民眾，可持實體繳款單至指定的銀行、郵局或便利商店繳費；習慣數位支付者，也可利用網路 ATM、網路銀行、行動銀行 APP、全國繳費網，或是各類行動支付（如：嗶嗶繳、全支付、歐付寶、iPASS MONEY、台灣 Pay、icash Pay）輕鬆完成線上繳費。

勞保局提醒，若繳款單不見了，只需透過「申請補單」與「繳納保費」兩個步驟即可解決。補單方式非常彈性，包含：郵寄補發、臨櫃辦理、登入勞保局「e化服務系統」自行列印，以及最便利的「簡訊補單」。

若採取簡訊補單，只需致電勞保局國民年金組，核對個人基本資料並提供手機號碼後，勞保局便會發送附有繳款單連結的簡訊。點擊連結並輸入被保險人身分證字號，即可取得「行動繳款單」條碼，直接進行繳費。

另為加強照顧長者的老年生活，並簡化行政流程，勞保局配合衛生福利部正式推動「國保老年年金免申請」新制。過去民眾須自行填寫繁雜的申請書，如今只要符合資格，並提供本人的國內金融機構帳戶，老年年金就能按月自動入帳。

針對曾加保過國民年金的民眾，勞保局會在年滿65歲前1個月的月底，主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」。民眾收到通知書後，只需填妥本人的國內金融機構帳戶資料與聯絡方式並寄回。經審查符合給付資格者，自年滿65歲的次月底起，年金就會每月自動匯入該指定帳戶。

為了進一步提升便利性，勞動部鼓勵民眾除了郵寄通知書或臨櫃辦理外，也可多加利用勞保局的「e化服務系統」。民眾只需透過「行動電話認證」或其他憑證登入該系統，24小時全天候皆可線上登記本人的金融帳戶資料。

國保 保費 擔心

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